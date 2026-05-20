Residencia Le Condé BKK1 – Luxury Smart Living in the Heart of Phnom Penh

Phnom Penh's Le Condé BKK1 es un hito de uso mixto de 43 plantas ubicado en el prestigioso distrito BKK1, desarrollado por Wangfu International Real Estate Development Co., Ltd.

Lujo moderno con inspiración arquitectónica sudeste asiático y el legado del arquitecto Van Molyvann, el proyecto ofrece un estilo de vida urbano refinado en el barrio más exclusivo de la ciudad.

Residencias

Unidades de estudio, 1BR, 2BR y 3BR

Diseños totalmente amueblados

Sistema de hogar inteligente (luz, temperatura, controles)

Disponible para arrendamiento

Amenities Premium

Piscina infinita con vistas al horizonte

Sky bar & sky garden

Gimnasio completo y sala de yoga

Sendero de jogging & zonas de relajación verde

Business & Lifestyle Instalaciones

Salas de conferencias " espacios de lectura (32F)

Concierge " Gestión al estilo japonés por Hopetree Japan

Balcones privados, cocinas modernas & aparcamiento seguro

Una torre de estilo de vida totalmente conectada que combina comodidad, comodidad y fuerte valor de inversión en el corazón de BKK1.