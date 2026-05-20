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Residencia Le Condé BKK1 – Luxury Smart Living in the Heart of Phnom Penh

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
de
$90,000
;
18
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ID: 36790
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/5/26

Localización

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  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh
  • Ciudad
    Khan Boeng Keng Kang
  • Pueblo
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy
  • Dirección
    Street 352, 31

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Número de plantas
    Número de plantas
    43

Sobre el complejo

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Phnom Penh's Le Condé BKK1 es un hito de uso mixto de 43 plantas ubicado en el prestigioso distrito BKK1, desarrollado por Wangfu International Real Estate Development Co., Ltd.

Lujo moderno con inspiración arquitectónica sudeste asiático y el legado del arquitecto Van Molyvann, el proyecto ofrece un estilo de vida urbano refinado en el barrio más exclusivo de la ciudad.

Residencias

  • Unidades de estudio, 1BR, 2BR y 3BR
  • Diseños totalmente amueblados
  • Sistema de hogar inteligente (luz, temperatura, controles)
  • Disponible para arrendamiento

Amenities Premium

  • Piscina infinita con vistas al horizonte
  • Sky bar & sky garden
  • Gimnasio completo y sala de yoga
  • Sendero de jogging & zonas de relajación verde

Business & Lifestyle Instalaciones

  • Salas de conferencias " espacios de lectura (32F)
  • Concierge " Gestión al estilo japonés por Hopetree Japan
  • Balcones privados, cocinas modernas & aparcamiento seguro

Una torre de estilo de vida totalmente conectada que combina comodidad, comodidad y fuerte valor de inversión en el corazón de BKK1.

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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya

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