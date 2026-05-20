Residencia Le Condé BKK1 – Luxury Smart Living in the Heart of Phnom Penh

Phnom Penh's Le Condé BKK1 es un hito de uso mixto de 43 plantas ubicado en el prestigioso distrito BKK1, desarrollado por Wangfu International Real Estate Development Co., Ltd.
Lujo moderno con inspiración arquitectónica sudeste asiático y el legado del arquitecto Van Molyvann, el proyecto ofrece un estilo de vida urbano refinado en el barrio más exclusivo de la ciudad.
Residencias
Amenities Premium
Business & Lifestyle Instalaciones
Una torre de estilo de vida totalmente conectada que combina comodidad, comodidad y fuerte valor de inversión en el corazón de BKK1.