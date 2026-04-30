Piso en edificio nuevo R&F CITY

Ciudad residencial de gran escala en Phnom Penh 🏙✨

La ciudad de la ciudad es uno de los mayores desarrollos residenciales de Phnom Penh, situado en Samdech Hun Sen Boulevard, una arteria urbana clave de la ciudad.

El proyecto es desarrollado por R plagaF Group, uno de los principales desarrolladores de Asia, conocido por proyectos en colaboración con la marca de lujo Ritz-Carlton.

La fase principal se completó en 2021 y se vendió completamente, confirmando una fuerte demanda y un atractivo de inversión.

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🏡 Acerca del proyecto

La CITY R constituye una comunidad residencial totalmente integrada:

📐 superficie total: 560.000 m2

🌿 más de 30.000 m2 de zonas verdes

El proyecto combina comodidad urbana, infraestructura y accesibilidad.

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🌴 Servicios e instalaciones

El complejo ofrece infraestructura de estilo de vida premium:

🏊 Piscina olímpica + zona infantil

🎾 pistas de tenis y badminton

👶 parques infantiles

🏋️ deportes & ocio

🏌️ golf interior

🍷 salón de cigarros

🎉 salas de eventos VIP

🍽 Cafés y restaurantes

🛒 Sectores minoristas

💊 farmacias y centros médicos

💄 salones de belleza

🚗 estacionamiento

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📍 Ubicación — “Golden Triangle”

Ubicado estratégicamente dentro de Phnom Penh:

✈ 20 minutos a Techo Aeropuerto Internacional

🏙 5-7 minutos a BKK1

🌊 10 minutos a la costa de Norea City

🏬 10 minutos a Chip Mong & Aeon 3 centros comerciales

Cerca:

🏢 distritos empresariales

🏬 venta al por menor

🚘 marcas internacionales & showrooms

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🛎 Gestión y Servicios

✔ Seguridad 24/7 & conserje

✔ Gestión profesional de la propiedad

✔ altos estándares de servicios

Garantizar comodidad, seguridad y comodidad todos los días.

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🏘 Tipos de unidad

• 1 dormitorio: 53 m2

• 2 dormitorios: 74.9–75,69 m2

• 3 dormitorios: 113–130 m2

Diseños bien diseñados ideales para la vida y la inversión.

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R CITY representa una combinación perfecta de escala, ubicación y fiabilidad del desarrollador, lo que lo convierte en uno de los proyectos más atractivos de Phnom Penh. ✨