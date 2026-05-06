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Pisos de obra nueva en Khan Chamkar Mon, Camboya

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Phnom Penh
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Khan Boeng Keng Kang
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Khaet Preah Sihanouk
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Preah Sihanouk Municipality
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Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
de
$53,000
Área 45–239 m²
8 objetos inmobiliarios 8
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ODOM
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Sangkat Boeng Trabaek, Camboya
de
$130,000
Desarrollador
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Complejo residencial Kingston Royale
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Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
de
$45,000
Área 43–65 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Desarrollador
ODOM
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MerahaMeraha
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