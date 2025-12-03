  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Phnom Penh
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Phnom Penh, Camboya

Khan Boeng Keng Kang
2
Khan Toul Kork
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1
Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1
Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1
Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1
Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1
Mostrar todo Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1
Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
de
$125,074
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 45
¿Está buscando ingresos pasivos en el extranjero sin riesgo? Apartamento preparado en Asia con gestión 5* y rentabilidad garantizada. Tecnología SMART, nivel LUX. Mobiliario y maquinaria llave en mano. Plumbing - Alemania, Suiza. Vista del este❤️Los apartamentos del complejo ofrecen una gara…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Mostrar todo Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 50
🏙 Lanzamiento oficial de ventas: Time Square 7 por Megakim World Corp. Bienvenido a Time Square 7 — un proyecto residencial emblemático en el corazón de Phnom Penh, ideal para quienes valoran el confort, la elegancia y las inversiones inteligentes. 📍 Ubicación privilegiada: A solo 5 m…
Desarrollador
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Dejar una solicitud
Complejo residencial Time Square 9
Complejo residencial Time Square 9
Complejo residencial Time Square 9
Complejo residencial Time Square 9
Complejo residencial Time Square 9
Complejo residencial Time Square 9
Complejo residencial Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
de
$50,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 40
Ubicación:Está situado en la calle 410, junto al mercado ruso y el bulevar Mao Tse Tong.Arquitectura:50 piezas maestras, combinando diseño moderno y funcionalidad.Instalaciones:Todo está diseñado para mejorar tu vida diaria.Precios:Lujo asequible – espacios de vida de alta calidad creados co…
Desarrollador
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Dejar una solicitud
Karon PhuketKaron Phuket
En el mapa
Realting.com
Ir