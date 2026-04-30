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Complejo residencial Kingston Royale

Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya
de
$45,000
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19
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ID: 35412
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 298
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 27/4/26

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  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh
  • Ciudad
    Khan Chamkar Mon
  • Pueblo
    Sangkat Phsar Daeum Thkov
  • Dirección
    Street 508

Características del objeto

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

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Sangkat Phsar Daeum Thkov, Camboya

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