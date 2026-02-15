  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Preah Sihanouk Municipality
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Preah Sihanouk Municipality, Camboya

Sihanoukville
4
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Mostrar todo Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Camboya
de
$43,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 39
Uno de los nuevos proyectos de vanguardia a gran escala de Megakim World Corp Ltd bajo la marca Time Square, el principal desarrollador de Camboya, en la ciudad costera más prometedora del país, Sihanoukville. No es sólo un complejo residencial, sino un nuevo símbolo de estatus, tecnología e…
Desarrollador
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Time
Edificio de apartamentos Time
Edificio de apartamentos Time
Edificio de apartamentos Time
Edificio de apartamentos Time
Mostrar todo Edificio de apartamentos Time
Edificio de apartamentos Time
Sihanoukville, Camboya
de
$43,197
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 30
Descripción del proyecto.Time Square 10 son tres torres residenciales en la primera línea de Otrec 1 playa en Sianoukville. Apartamento con balcón y vistas al mar. Nivel de infraestructura recreativa 4*. Todo está arreglado por el desarrollador Megakim World Corroration Ltd con reputación co…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial Time Square 10 Ocean View
Complejo residencial Time Square 10 Ocean View
Complejo residencial Time Square 10 Ocean View
Complejo residencial Time Square 10 Ocean View
Complejo residencial Time Square 10 Ocean View
Mostrar todo Complejo residencial Time Square 10 Ocean View
Complejo residencial Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Camboya
de
$45,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 30
Área 78–100 m²
3 objetos inmobiliarios 3
🌊 ¡El mar, la inversión y el saqueo están todos en un solo proyecto!💎 La primera línea del océano - apartamentos de clase empresarial con vistas panorámicas🔥 10% de descuento en todo el apartamento hasta finales de noviembre!🏖 rendimiento hasta 12%-14% anual en moneda🏙️ El proyectoTime Squar…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
78.0 – 100.0
100,140 – 104,805
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Otium DevelopmentOtium Development
Complejo residencial Sianukvil
Complejo residencial Sianukvil
Complejo residencial Sianukvil
Complejo residencial Sianukvil
Complejo residencial Sianukvil
Mostrar todo Complejo residencial Sianukvil
Complejo residencial Sianukvil
Sihanoukville, Camboya
de
$47,823
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 30
Descripción del proyecto.Time Square 10 son tres torres residenciales en la primera línea de Otrec 1 playa en Sianoukville. Apartamento con balcón y vistas al mar. Nivel de infraestructura recreativa 4*. Todo está arreglado por el desarrollador Megakim World Corroration Ltd con reputación co…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir