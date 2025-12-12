  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Khan Toul Kork, Camboya

Phnom Penh
3
Khaet Preah Sihanouk
4
Preah Sihanouk Municipality
4
Sihanoukville
4
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 50
🏙 Lanzamiento oficial de ventas: Time Square 7 por Megakim World Corp. Bienvenido a Time Square 7 — un proyecto residencial emblemático en el corazón de Phnom Penh, ideal para quienes valoran el confort, la elegancia y las inversiones inteligentes. 📍 Ubicación privilegiada: A solo 5 m…
Desarrollador
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
