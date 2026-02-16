  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Daun Penh
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Khan Daun Penh, Camboya

Phnom Penh
7
Khaet Preah Sihanouk
4
Preah Sihanouk Municipality
4
Sihanoukville
4
Complejo residencial Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Complejo residencial Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Complejo residencial Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Complejo residencial Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Complejo residencial Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Complejo residencial Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Khan Daun Penh, Camboya
de
$130,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 45
Área 111–270 m²
2 objetos inmobiliarios 2
🌟 Wyndham Garden BKK1 (UC88 Tower) - Nivel 5★ en el corazón de Phnom PenhApartamento Premium en uno de los proyectos más prestigiosos de la capital de Camboya.Hotel de 45 plantas y rascacielos residenciales de clase internacional en el legendario distrito de BKK1.No es sólo inmobiliaria.Esta…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
110.8
325,248
Apartamentos 3 habitaciones
270.0
1,15M
Agencia
Риэлтор без границ
