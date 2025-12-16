  1. Realting.com
  Camboya
  Khan Boeng Keng Kang
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Khan Boeng Keng Kang, Camboya

Phnom Penh
3
Khaet Preah Sihanouk
4
Preah Sihanouk Municipality
4
Sihanoukville
4
Complejo residencial Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
de
$50,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 40
Ubicación:Está situado en la calle 410, junto al mercado ruso y el bulevar Mao Tse Tong.Arquitectura:50 piezas maestras, combinando diseño moderno y funcionalidad.Instalaciones:Todo está diseñado para mejorar tu vida diaria.Precios:Lujo asequible – espacios de vida de alta calidad creados co…
Desarrollador
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Dejar una solicitud
Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
de
$125,074
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 45
Área 37–63 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¿Está buscando ingresos pasivos en el extranjero sin riesgo? Apartamento preparado en Asia con gestión 5* y rentabilidad garantizada. Tecnología SMART, nivel LUX. Mobiliario y maquinaria llave en mano. Plumbing - Alemania, Suiza. Vista del este❤️Los apartamentos del complejo ofrecen una gara…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
63.0
221,522
Apartamento
37.0
125,000
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
