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Apartamentos en venta en Provincia de Burgas, Bulgaria

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Sveti Vlas
4
Nesebar
2086
Pomorie
221
Sozopol
116
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5 096 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 3/5
Apartamento de 1 dormitorio con vista al mar panorámico en el jardín del Edén, Sveti Vlas IB…
$161,439
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Apartamento 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 2/6
Estudio con Mar & Piscina Vista en Grand Hotel Sveti Vlas – Frente a la playa IBG Real Esta…
$97,091
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Apartamento 1 habitacion en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Descripción del objeto: En venta es un estudio bien mantenido con **41 m2 de espacio habitab…
$69,115
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TekceTekce
Apartamento 1 habitacion en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Descripción del objeto: En venta es un estudio acogedor con una superficie habitable de 37 m…
$63,474
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Apartamento 2 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 4/6
Apartamento en un edificio residencial en la calle Tuthon, Pomorie IBG Real Estates se compl…
$127,133
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Apartamento 1 habitacion en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Descripción del objeto: Estudio amueblado con vista al mar lateral en Royal Bay Residence - …
$64,375
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 2/6
¡A la orilla del mar! Apartamento de 1 dormitorio con vistas al mar en Dolce Vita 2, Sveti V…
$161,825
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Apartamento 1 habitacion en Sozopol, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Sozopol, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Descripción del objeto: Acogedor apartamento de 2 habitaciones con vistas al mar en Sozopol …
$122,394
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Apartamento 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
Piso 2/7
ID 34044846 Precio: 229,900 eurosAsentamientos humanos: Saint VlasHabitación: 3Superficie to…
$265,321
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Apartamento 1 habitacion en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Descripción del objeto: Exclusivo Apartamento de 2 habitaciones en el Palacio Venera - Playa…
$156,604
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Apartamento en Nesebar, Bulgaria
Apartamento
Nesebar, Bulgaria
Área 26 m²
Piso 1/5
ID 34355790Precio: 36.000 euros Población: Sunny Beach Habitación: 1 Superficie total: 26 me…
$41,547
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Apartamento 2 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 6/6
Apartamento de 1 dormitorio en Royal Sun, Sunny Beach IBG Real Estates se complace en ofrece…
$95,349
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Apartamento 2 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Descripción del objeto: Exclusivo Apartamento de 3 habitaciones en Venera Palace - Sunny Bea…
$315,520
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Apartamento 1 habitacion en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Descripción del objeto: Estudio bien conservado en Holiday Fort Club - Sunny Beach, Bulgaria…
$64,722
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Apartamento 1 habitacion en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Descripción del objeto: Acogedor apartamento de 2 habitaciones en Sun City 2 - Cerca de Caca…
$87,259
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Apartamento 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 5/5
Estudio espacioso con área de sueño adicional Mezzanine & Mountain Vista en Sunny Fort, Sunn…
$79,771
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Apartamento 1 habitacion en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Descripción del objeto: Exclusivo Apartamento de 2 habitaciones en el Palacio Venera - Playa…
$156,604
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Apartamento 1 habitacion en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Descripción del objeto: En venta es un estudio acogedor con una superficie habitable de 42 m…
$78,019
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Apartamento 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 5/5
Nuevo Construir con NO pagar mantenimiento! Espacioso Top-Floor Studio en La Mer Gold Reside…
$74,875
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Apartamento 1 habitación en Aheloy, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 7/7
Panoramic Sea View Studio in Midia Grand Resort, Aheloy IBG Real Estates se complace en ofr…
$81,787
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Apartamento 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 95 m²
Piso 6/7
Conforta por el mar para descansar y vivir todo el año!Ofrecemos a la venta un amplio aparta…
$196,192
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 5/7
Apartamento de 1 dormitorio con vistas al mar en Crown Fort Club, Fort Noks Grand Resort, Sv…
$105,206
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Apartamento 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
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Sveti Vlas, Bulgaria
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Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/6
Espacioso estudio con vista panorámica al mar en Roel Residence, Central Sveti Vlas IBG Real…
$76,027
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Apartamento en Nesebar, Bulgaria
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Nesebar, Bulgaria
Área 34 m²
Piso 2/5
ID 34356736 Costo: 56,500 eurosPoblación: Sunny BeachHabitación: 1 Superficie total: 34 metr…
$65,205
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Apartamento 2 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 50 m²
Piso 4/5
ID 34356726 Costo: 57.900 eurosAsentamientos humanos: AheloyHabitación: 2 Superficie total: …
$66,696
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Apartamento en Nesebar, Bulgaria
Apartamento
Nesebar, Bulgaria
Área 875 m²
Descripción del objeto: Proyecto de Inversiones - Parcela de construcción con proyecto de co…
$450,743
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Apartamento 2 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 55 m²
Piso 1/4
Apartamento de 1 dormitorio en el complejo "Chateau Si Breeze", Bulgaria, Kosharitsa #343534…
$67,676
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Apartamento 1 habitacion en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Descripción del objeto: Espacioso estudio amueblado en el complejo Santa Sofía - Sunny Beach…
$71,079
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Apartamento 2 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 71 m²
Piso 2/5
ID 34356740Costo: 63.500 eurosPoblación: Sunny BeachHabitación: 2 Superficie total: 71 m2Pla…
$73,283
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Apartamento 1 habitación en Tankovo, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Tankovo, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 3/4
Estudio amueblado con vistas a la piscina en Sunny Day 6, Sunny Beach IBG Real Estates ofrec…
$39,297
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Tipos de propiedades en Provincia de Burgas

áticos
condos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Provincia de Burgas, Bulgaria

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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