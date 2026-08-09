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Apartamentos en venta en Tsarevo, Bulgaria

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1 habitación
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38 propiedades total found
Apartamento en Lozenets, Bulgaria
Apartamento
Lozenets, Bulgaria
Área 37 m²
Apartamento complejo a 100 metros de la playa, complejo pueblo de Lozenets Ventajas - Compl…
$73,478
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Apartamento 2 habitaciones en Tsarevo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Tsarevo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 99 m²
Piso 6/6
ID 34193736Precio: 184,887 euros + 3% del compradorPoblación: TsarevoHabitación: 2Superficie…
$211,487
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Apartamento 2 habitaciones en Lozenets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Lozenets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 80 m²
Piso 3/4
ID 34190654Precio: 148.708 eurosAsentamientos humanos: LozenecHabitación: 2Superficie total:…
$171,652
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento en Lozenets, Bulgaria
Apartamento
Lozenets, Bulgaria
Área 38 m²
Piso 1/4
ID 34100736 Precio: 61.947 eurosAsentamientos humanos: LozenecHabitación: 1Superficie total:…
$71,505
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Apartamento 2 habitaciones en Sinemorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sinemorets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 76 m²
Piso 2/5
ID 34232532En venta, un apartamento con 1 dormitorio en el segundo piso, un complejo cerca d…
$106,938
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Apartamento 2 habitaciones en Lozenets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Lozenets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 76 m²
Piso 1/4
ID 34100742Precio: 122.967 eurosAsentamientos humanos: LozenecHabitación: 2Superficie total:…
$141,939
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Apartamento en Lozenets, Bulgaria
Apartamento
Lozenets, Bulgaria
Área 70 m²
Piso 4/5
Estudio en Oasis Resort & Spa, Lozenets, Bulgaria #34291924Costo: 85.000 eurosAsentamientos …
$98,114
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Apartamento en Ahtopol, Bulgaria
Apartamento
Ahtopol, Bulgaria
Área 991 m²
Parcela regulada de tierra en Ahtopol Ofrecemos para la venta una parcela de terreno en Ahto…
$51,437
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Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Apartamento en Tsarevo, Bulgaria
Apartamento
Tsarevo, Bulgaria
Área 48 m²
Piso 6/6
ID 34193740Precio: 62.699 euros + 3% del compradorPoblación: TsarevoHabitación: 1Superficie …
$71,188
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Apartamento en Lozenets, Bulgaria
Apartamento
Lozenets, Bulgaria
Área 71 m²
Piso 4/4
ID 34100740Precio: 140.179 eurosAsentamientos humanos: LozenecHabitación: 1Superficie total:…
$161,807
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Apartamento en Lozenets, Bulgaria
Apartamento
Lozenets, Bulgaria
Área 30 m²
Piso 2/4
ID 34215444Precio: 58.000 euros + 3% del compradorAsentamientos humanos: Lozenec Habitación:…
$66,949
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Apartamento en Sinemorets, Bulgaria
Apartamento
Sinemorets, Bulgaria
Área 77 m²
Piso 3/5
ID 34233702En venta hay un gran estudio en la tercera planta, un complejo cerca del mar, Cin…
$111,489
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Apartamento 2 habitaciones en Sinemorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sinemorets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 67 m²
Piso 5/5
ID 34233816En venta se ofrece apartamento de 2 dormitorios en la 5a planta, un complejo cerc…
$96,700
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Apartamento 2 habitaciones en Sinemorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sinemorets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 58 m²
Piso 1/5
ID 34232974En venta, un apartamento con 1 dormitorio en la primera planta, un complejo cerca…
$84,186
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Apartamento 2 habitaciones en Sinemorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sinemorets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 100 m²
Piso 1/5
ID 33988654En venta, un apartamento con 1 dormitorio en la primera planta, un complejo cerca…
$142,205
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Apartamento 2 habitaciones en Tsarevo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Tsarevo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 80 m²
Piso 2/6
ID 34193732 Precio: 99 313 euros + 3% del compradorPoblación: TsarevoHabitación: 2Superficie…
$113,549
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Apartamento 2 habitaciones en Lozenets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Lozenets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 57 m²
Piso 2/4
ID 34215442Precio: 110.000 eurosAsentamientos humanos: Lozenec Habitación: 2Superficie total…
$126,972
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Apartamento 2 habitaciones en Tsarevo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Tsarevo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 74 m²
Piso 2/6
ID 34193730 Precio 89,208 euros + 3% del compradorPoblación: TsarevoHabitación: 2Superficie …
$102,216
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Apartamento en Lozenets, Bulgaria
Apartamento
Lozenets, Bulgaria
Área 37 m²
Piso 2/4
ID 34100738Precio: 66.186 eurosAsentamientos humanos: LozenecHabitación: 1Superficie total: …
$76,398
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Apartamento 2 habitaciones en Tsarevo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Tsarevo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 69 m²
Piso 6/6
ID 34193734 Precio: 102.750 euros + 3% del compradorPoblación: TsarevoHabitación: 2Superfici…
$117,232
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Apartamento 2 habitaciones en Tsarevo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Tsarevo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 88 m²
Piso 2/6
ID 34193738Precio: 114,062 euros + 3% del compradorPoblación: TsarevoHabitación: 2Superficie…
$130,380
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Apartamento 2 habitaciones en Tsarevo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Tsarevo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 74 m²
Piso 2/6
ID 34182674Venta:Apartamento con 1 dormitorio en el complejo Primeya Beach ResidencePrecio: …
$121,997
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Apartamento en Sinemorets, Bulgaria
Apartamento
Sinemorets, Bulgaria
Área 57 m²
Piso 1/5
ID 34232478En venta, un apartamento con 1 dormitorio en la primera planta, un complejo cerca…
$84,186
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Apartamento en Tsarevo, Bulgaria
Apartamento
Tsarevo, Bulgaria
Área 55 m²
Piso 6/6
ID 34320964Precio: 60.654 euros + 3% del compradorPoblación: TsarevoHabitación: 1Superficie …
$75,351
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Apartamento en Sinemorets, Bulgaria
Apartamento
Sinemorets, Bulgaria
Área 76 m²
Piso 5/5
ID 34232634En venta es un gran estudio en el quinto piso, un complejo cerca del mar, Cinemor…
$108,076
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Apartamento 1 habitacion en Tsarevo, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Tsarevo, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos un apartamento elegante y espacioso de una habitación con …
$140,074
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Apartamento 1 habitacion en Tsarevo, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Tsarevo, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$93,645
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Apartamento 2 habitaciones en Sinemorets, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sinemorets, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 67 m²
Piso 1/5
ID 34232920En venta, un apartamento con 1 dormitorio en la primera planta, un complejo cerca…
$95,562
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Apartamento en Lozenets, Bulgaria
Apartamento
Lozenets, Bulgaria
Área 241 m²
El complejo se encuentra a 800 m del pintoresco pueblo balneario de Lozenets, a 300 metros d…
$306,009
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Apartamento 2 habitaciones en Tsarevo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Tsarevo, Bulgaria
Habitaciones 2
Área 65 m²
Vasiliko I, II and III are buildings located on the southern Black Sea coast only 150 meters…
$61,831
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Parámetros de las propiedades en Tsarevo, Bulgaria

con Piscina
Baratos
De lujo
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