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Apartamentos en venta en Kableshkovo, Bulgaria

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1 habitación
16
2 habitaciones
6
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25 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 50 m²
Piso 4/5
ID 34356726 Costo: 57.900 eurosAsentamientos humanos: AheloyHabitación: 2 Superficie total: …
$66,696
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Apartamento 2 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 3/3
Precio reducido! Apartamento de 1 dormitorio con vistas panorámicas al mar en los viñedos, A…
$80,325
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IBG REAL ESTATES LTD
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Apartamento 2 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 75 m²
Piso 3/3
ID 34235122Venta:Apartamento de 1 dormitorio en complejo viñedosPrecio: 75.000 dólaresAsenta…
$86,572
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 173 m²
Piso 3/3
ID 34248959En venta se ofrece un amplio apartamento de 3 dormitorios en la tercera planta de…
$194,816
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Apartamento 2 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 1/4
Amplio apartamento de 1 dormitorio con jardín privado IBG Real Estates ofrece a la venta est…
$93,181
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IBG REAL ESTATES LTD
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Apartamento 3 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 146 m²
Piso 2/5
ID 34230302Venta:Casa en el complejo VinyardsPrecio: 189.900Asentamientos humanos: AheloyHab…
$219,199
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Apartamento 4 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 4 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 120 m²
Piso 1/2
ID 33984236 Precio: 139.000 euros + % del comprador. Población: Kablashkovo, Bulgaria Habita…
$158,132
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Apartamento 2 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 81 m²
Piso -1/4
ID 34243020En venta se ofrece un apartamento de 2 dormitorios en la planta baja con un patio…
$124,813
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Apartamento 2 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 1/5
Apartamento de 1 dormitorio con Big Veranda VIyards Resort, Aheloy IBG Real Estates está en…
$68,132
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IBG REAL ESTATES LTD
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Apartamento 2 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 96 m²
Piso 2/3
ID 34248701En venta se ofrece un amplio apartamento de 2 dormitorios en la segunda planta de…
$109,547
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Apartamento en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento
Kableshkovo, Bulgaria
Área 42 m²
Piso 1/5
ID 34209364Venta:Estudio en el complejo Vinyards Precio: 60.000Asentamientos humanos: Aheloy…
$69,257
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Apartamento 3 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 149 m²
Piso 2/3
ID 34248561En venta se ofrece un amplio apartamento de 3 dormitorios en la segunda planta de…
$168,153
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Apartamento 2 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 64 m²
Piso 1/5
ID 34231758Venta:Apartamento con 1 dormitorio en el complejo ViniyardsPrecio: 89.000Asentami…
$102,732
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Apartamento 1 habitacion en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Kableshkovo, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Descripción del objeto: Acogedor apartamento de 2 habitaciones con vistas a la piscina en Vi…
$66,277
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 3/3
Apartamento de 1 dormitorio con Vista al Mar Distante Silencio The Vineyards Resort, Aheloy …
$87,358
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Apartamento 3 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 146 m²
Piso 1/2
ID 341988Precio 165.000 +% del comprador.Le presentamos una oportunidad única de comprar una…
$190,458
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Apartamento 2 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 50 m²
Piso 4/5
ID 34218172 Vineyards & SPA, Aheloy, Bulgaria Precio: 56,900 EUR Dos dormitorios Vistas a la…
$65,679
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Apartamento 2 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 4/5
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio en el complejo "The Vineyards …
$77,546
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Apartamento 2 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 2/5
Apartamento de 1 dormitorio con vista a la piscina en The Vineyards Resort & SPA, Aheloy IBG…
$89,777
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Apartamento 2 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 91 m²
Piso 2/6
ID 34176082Venta:Apartamento de 1 dormitorio en el complejo Vinyards PanoramaPrecio: 99,900 …
$115,313
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Apartamento 3 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Piso 3/5
Amplio apartamento de 2 dormitorios con vista a la piscina  The Vineyards Resort, Aheloy IB…
$110,568
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IBG REAL ESTATES LTD
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Apartamento 3 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Piso 4/5
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de tres dormitorios en el complejo "The Vineyar…
$78,063
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Apartamento 2 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 85 m²
Piso 2/4
ID 34243185En venta se ofrece un apartamento de 2 dormitorios en la segunda planta en el com…
$130,637
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Apartamento 2 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 1/2
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio en el complejo Vineyards Spa R…
$71,488
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Apartamento en Kableshkovo, Bulgaria
Apartamento
Kableshkovo, Bulgaria
Casa independiente con parcela en el centro de Kablashkovo, a 20 km de BurgasUbicaciónLa cas…
$147,020
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