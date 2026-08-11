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Estudios en venta en Provincia de Burgas, Bulgaria

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Nesebar
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Sveti Vlas
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Pomorie
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Aheloy
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 4/10
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio en el complejo Barceló Royal B…
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 1/5
Ofrecemos un apartamento amueblado de un dormitorio en el complejo "Macon Residence Wellness…
$52,486
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
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Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 5/6
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio en el complejo "Sunset Beach 4…
$57,534
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 4/6
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio en PRIMERA LÍNEA DE MAR en el …
$111,820
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 2/6
Estudios compactos en el centro Solnechnego Berega super-precio!Ofrecemos su atención al pre…
$69,099
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2/6
RESUMEN Royal Sun: Espacioso estudio en uno de los complejos más populares!El complejo Royal…
$74,988
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Estudio 2 habitaciones en Burgas, Bulgaria
Estudio 2 habitaciones
Burgas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
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Área 58 m²
Piso 2/6
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio en el complejo Helena, en el d…
$164,564
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
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Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 5/6
🌴 Uyut, el sol y una gran vista del mar en sí: el luminoso estudio en la planta alta en el A…
$83,871
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
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Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/6
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio con VISTAS PANORÁMICAS AL MAR …
$78,190
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
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Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 2/6
SOL E MARE: Un enorme estudio con las instalaciones más flexibles hasta 2028!Ponemos a su at…
$79,991
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
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Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
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Área 40 m²
Piso 6/6
☀️ Zapato solar: Estudio cómodo en el complejo GERBER-3Le ofrecemos un estudio luminoso y fu…
$66,846
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
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Nesebar, Bulgaria
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Área 39 m²
Piso 1/6
Oferta caliente en la nueva temporada de 2026: el estudio sobre el relanzamiento en el proye…
$85,370
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
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Sveti Vlas, Bulgaria
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Área 44 m²
Piso 6/6
Estudios panorámicos de líneas pervo en Svetom Vlase!Grand Hotel Sveti Vlas. No es sólo un c…
$98,421
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
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Área 42 m²
Piso 4/5
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio con vistas parciales al mar en…
$78,500
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
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Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
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Área 48 m²
Piso 3/5
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio con VISTAS PANORÁMICAS AL MAR …
$174,541
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
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Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 2/5
Ofrecemos un espacioso apartamento de un dormitorio, elegantemente amueblado, en el complejo…
$82,132
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Estudio 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
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Nesebar, Bulgaria
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Área 39 m²
Piso 2/6
$83,871
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Estudio 1 habitacion en Nesebar, Bulgaria
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Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Área 33 m²
$69,277
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Estudio en Burgas, Bulgaria
Estudio
Burgas, Bulgaria
$88,505
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Estudio 1 habitación en Pomorie, Bulgaria
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Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 1
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Área 43 m²
Piso 1/6
Ofrecemos un espacioso apartamento de un dormitorio sin amueblar en un edificio residencial …
$95,096
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Estudio en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio
Sveti Vlas, Bulgaria
$54,360
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
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Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/6
🌊 Panorama directo del mar: Estudio exclusivo en ROEL RESIDENCELe ofrecemos una oferta rara …
$77,131
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Área 38 m²
Piso 1/6
⚓ POMORIYA: Un estudio acogedor en una casa residencial sin taxis de apoyoOfrecemos a la ven…
$68,019
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Área 42 m²
Piso 1/5
🏠 SUPPORT + Own PARCOMEST: 42 M2 StudioOfrecemos a la venta un objeto único en un edificio r…
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
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Área 44 m²
Piso 3/5
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio con vistas al mar en el comple…
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
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Sveti Vlas, Bulgaria
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Área 54 m²
Piso 2/3
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio en el complejo "Light House", …
$89,790
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Estudio 1 habitación en Kosharitsa, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 4/6
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio con vistas parciales al mar en…
$59,155
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Estudio 1 habitación en Ravda, Bulgaria
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Ravda, Bulgaria
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Área 60 m²
Piso 4/8
✨ Premium espacioso 60,4 M2 en EMERALD BEACH RESORTPonemos a su atención un objeto raro - un…
$47,582
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Estudio 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
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Sveti Vlas, Bulgaria
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Área 32 m²
Piso 4/4
🏔️ PRESUPUESTO START al pie de la montaña: Estudio con vista a la naturaleza en Sunny Day 6 …
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Estudio 1 habitación en Aheloy, Bulgaria
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Área 38 m²
Piso 7/7
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio con vistas panorámicas al mar …
$83,637
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Burgas, Bulgaria

con Garaje
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