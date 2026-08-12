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Apartamentos de varios niveles en venta en Provincia de Burgas, Bulgaria

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Nesebar
3
Sveti Vlas
8
Aheloy
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18 propiedades total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Piso 6/7
Ofrecemos un espacioso y elegante dúplex de tres dormitorios con vistas panorámicas al mar e…
$320,409
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Piso 6/6
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio con vistas panorámicas al mar …
$177,632
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Piso 6/6
Ofrecemos un espacioso dúplex amueblado de dos dormitorios con vistas parciales al mar en PR…
$177,632
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TekceTekce
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 6/6
Ofrecemos un dúplex amueblado de dos dormitorios en el complejo Gerber Residence 3, en Sunny…
$77,005
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 147 m²
Piso 3/4
🏠 Espacioso para toda la familia: apartamento de 4 habitaciones en Sunny Day 3Ofrecemos a la…
$129,431
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Piso 6/7
🏛️ Luxo de doble longitud con vistas al mar y montañas: Mesonet exclusivo en Villa Florencia…
$319,790
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
ANTONIA: Increíble apartamento de dos niveles con enormes terrazas!Ponemos a su atención un …
$121,364
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Piso 2/3
🏔️ Country Luxury and Spacious Townhouse: Four Room Mesonet for Transition to Grand Village …
$203,644
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 6/6
Ofrecemos un espacioso dúplex amueblado de dos dormitorios con vistas al mar en PRIMERA LÍNE…
$175,295
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 5/5
Ofrecemos un espacioso apartamento de varias habitaciones, elegantemente amueblado, con vist…
$279,168
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 138 m²
Piso 5/6
🏛️ Mesonette de dos plantas en estilo italiano con 4 terrazas: un gran apartamento en Grand …
$284,231
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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 430 m²
Piso 3
← ARTHUR: ático de cinco habitaciones en tres niveles – el epitome de lujo en St. Vlas!Ponem…
$669,437
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Piso 2/5
🏛️ El estilo de la puerta y el silencio del jardín interior: un exclusivo entresuelo de dos …
$348,448
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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 5/6
ANTUR: Exclusivo ático de 5 habitaciones con panorama 360° en St. Vlas!Ponemos a su atención…
$344,720
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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Ravda, Bulgaria
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Ravda, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Piso 5/6
Ofrecemos un espacioso dúplex de dos plantas con varias habitaciones, lujosamente amueblado,…
$379,729
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Piso 5/7
Ofrecemos un espacioso dúplex amueblado de varias habitaciones con VISTA FRONTAL AL ​​MAR en…
$410,327
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2/3
🌊 Panorama del Mar y Dos Niveles de Confort: Adosado de tres habitaciones en Bay VIEW VILLAS…
$114,272
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 295 m²
Ofrecemos un espacioso ático amueblado con vistas al mar y a la montaña en el complejo Anton…
$327,275
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Burgas, Bulgaria

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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