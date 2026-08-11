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Áticos en Venta Provincia de Burgas, Bulgaria

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Nesebar
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Sveti Vlas
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23 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Ático Ático 3 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 6/6
CASADAS 4: ¡Un prestigioso ático en el corazón de un complejo familiar!Proponemos que los ap…
$153,853
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Ático Ático 2 habitaciones en Ravda, Bulgaria
Ático Ático 2 habitaciones
Ravda, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 197 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un apartamento ático en Oasis en Ravda, Bulgaria. La zo…
$240,569
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Ático Ático 1 habitacion en Nesebar, Bulgaria
Ático Ático 1 habitacion
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un moderno apartamento ático de 2 habitaciones en el ex…
$125,951
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Ático Ático 5 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Ático Ático 5 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Piso 7/7
🏡 📏 🛏️ 2 с💼 🍽 🍳 ‍♂️ Сауна🛁 2 сану🚪 🌿 📩 - органи
$227,820
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Ático Ático 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Ático Ático 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Descripción del objeto: Casa adosada en Primera Línea del Mar con Jardín y Vista panorámica …
$329,733
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Ático Ático 4 habitaciones en Burgas, Bulgaria
Ático Ático 4 habitaciones
Burgas, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 000 m²
Descripción del objeto: Exclusivo Super-Luxury Penthouse (1,000 m2) con vistas panorámicas a…
$1,63M
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Ático Ático 2 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Ático Ático 2 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 118 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un moderno apartamento ático de 3 habitaciones en el po…
$324,559
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Ático Ático 2 habitaciones en Ravda, Bulgaria
Ático Ático 2 habitaciones
Ravda, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
Descripción del objeto: Este amplio y elegante apartamento de dos pisos en la segunda planta…
$209,639
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Ático Ático 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Ático Ático 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 12 143 m²
$132,782
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Ático Ático 1 habitacion en Sveti Vlas, Bulgaria
Ático Ático 1 habitacion
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un ático único en el lujoso complejo Porto Paradiso en …
$347,135
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Ático Ático 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Ático Ático 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Descripción del objeto: Le presentamos un excepcional apartamento ático de 3 habitaciones en…
$280,724
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Ático Ático 3 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Ático Ático 3 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Descripción del objeto: Exclusiva casa de 4 habitaciones con Sauna y gran terraza en Aphrodi…
$280,724
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Ático Ático 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Ático Ático 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 600 m²
Descripción del objeto: Este ático de diseño ultra exclusivo está situado en primera línea d…
$1,15M
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Ático Ático 3 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Ático Ático 3 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Descripción del objeto: Apartamento exclusivo en Sweet Homes 2 - Sunny Beach, Bulgaria Lujo …
$317,474
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Ático Ático 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Ático Ático 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos exclusivamente un gran apartamento ático de 4 habitaciones…
$142,667
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Ático Ático 3 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Ático Ático 3 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 6/6
HARMONY SUITES 3: Amplio ático con un vidón junto a la piscina en un complejo familiar!Ofrec…
$163,305
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Ático Ático 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Ático Ático 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 8/8
👑 Ático en la planta superior con el panorama del mar: Apartamento de cuatro habitaciones en…
$346,536
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Ático Ático 3 habitaciones en Ravda, Bulgaria
Ático Ático 3 habitaciones
Ravda, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Piso 5/6
OEAIS: ático de lujo en primera línea con vistas panorámicas al mar!Ofrecemos una instalació…
$293,613
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Ático Ático 3 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Ático Ático 3 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 6/6
🏡 Descripción de la propiedad Le ofrecemos un exclusivo ático de 3 habitaciones en el pre…
$168,500
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Ático Ático 4 habitaciones en Ravda, Bulgaria
Ático Ático 4 habitaciones
Ravda, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 5/5
Ofrecemos un espacioso dúplex amueblado con varias habitaciones y vistas al mar en un edific…
$154,994
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Ático Ático 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Ático Ático 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Piso 3/6
Se vende apartamento de 2 dormitorios en el lujoso complejo Prestige Fort♥️ ¡Primera línea d…
$243,555
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Ático Ático 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Ático Ático 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 255 m²
Piso 6/6
Ofrecemos un espacioso ático amueblado con estilo y con vistas frontales al mar en el comple…
$383,741
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Ático Ático 2 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Ático Ático 2 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 5/6
$81,996
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Burgas, Bulgaria

con Jardín
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