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Apartamentos en venta en Nesebar, Bulgaria

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Sveti Vlas
4
Obzor
61
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4 084 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Descripción del objeto: Acogedor apartamento de 2 habitaciones en Sun City 2 - Cerca de Caca…
$87,259
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Apartamento 3 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 2/4
Apartamento de 2 dormitorios con dos balcones, vistas al lago y al patio en Sunny Day 4, Sun…
$85,141
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Apartamento 1 habitacion en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Descripción del objeto: Este elegante apartamento de 2 habitaciones con una superficie habit…
$112,313
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TekceTekce
Apartamento 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 5/8
Espacioso estudio amueblado con vista al mar en Grand Hotel, Sveti Vlas IBG Real Estates se…
$99,407
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 1/3
Apartamento de 1 dormitorio con vistas al mar y a la piscina en Diamant, Sveti Vlas IBG Real…
$156,026
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Apartamento en Tankovo, Bulgaria
Apartamento
Tankovo, Bulgaria
Área 30 m²
Piso 2/4
ID 34351916Precio: 26.000 € Población: Sunny Beach Habitación: 1Área total: 30 metros cuadra…
$29,950
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Descripción del objeto: Magnífico apartamento de 3 habitaciones con vista al mar panorámico …
$180,875
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 77 m²
Piso 1/4
Apartamento de lujo con 1 dormitorio en el complejo "Millennium - 1", St. Vlas, Bulgaria#343…
$167,029
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Apartamento 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 3/6
Estudio espacioso con vistas al mar parcial y piscina en Crown Fort Club, Sveti Vlas IBG Rea…
$95,806
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Apartamento en Nesebar, Bulgaria
Apartamento
Nesebar, Bulgaria
Área 875 m²
Descripción del objeto: Proyecto de Inversiones - Parcela de construcción con proyecto de co…
$450,743
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Apartamento 2 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 63 m²
Piso 5/6
ID 34356660 Costo: 83.000 euros Población: Sunny BeachHabitación: 2 Superficie total: 63 met…
$95,610
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Apartamento 2 habitaciones en Ravda, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Ravda, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 3/6
Apartamento de 1 dormitorio en Rif 2, a 330 m del mar en Ravda IBG Real Estates se complace …
$110,871
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Apartamento en Nesebar, Bulgaria
Apartamento
Nesebar, Bulgaria
Área 31 m²
Piso 4/6
Estudio en el complejo "Herber Residence 3" - Sunny Beach, Bulgaria4 plantas, 31 m2, 55.000 …
$63,356
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Apartamento 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 3/6
Estudio espacioso con vistas al mar parcial y piscina en Crown Fort Club, Sveti Vlas IBG Rea…
$95,496
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Apartamento 1 habitacion en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Descripción del objeto: Exclusivo Apartamento de 2 habitaciones en el Palacio Venera - Playa…
$156,604
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Apartamento 1 habitacion en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Descripción del objeto: Espacioso estudio amueblado en el complejo Santa Sofía - Sunny Beach…
$71,079
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Apartamento 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 2/6
Estudio amueblado en Magnolia Residence 7, Sunny Beach IBG Real Estates se complace en ofrec…
$95,710
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 5/7
Apartamento de 1 dormitorio con vistas al mar en Crown Fort Club, Fort Noks Grand Resort, Sv…
$105,206
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Apartamento 2 habitaciones en Ravda, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Ravda, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 81 m²
Piso 5/6
ID 34353940 Precio: 129.000 euros Ubicación: RawdaHabitación: 2 Piso: 5/6Tasa de servicio: 3…
$148,598
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Apartamento 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 5/5
Estudio espacioso con área de sueño adicional Mezzanine & Mountain Vista en Sunny Fort, Sunn…
$79,771
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Apartamento 2 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
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Dormitorios 1
Área 55 m²
Piso 1/4
Apartamento de 1 dormitorio en el complejo "Chateau Si Breeze", Bulgaria, Kosharitsa #343534…
$67,676
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Apartamento 2 habitaciones en Ravda, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Ravda, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 4/5
Apartamento de 1 dormitorio en Melia 10, Ravda – Precio recientemente reducido IBG Real Est…
$101,577
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Nesebar, Bulgaria
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Área 71 m²
Piso 2/5
ID 34356740Costo: 63.500 eurosPoblación: Sunny BeachHabitación: 2 Superficie total: 71 m2Pla…
$73,147
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Apartamento 1 habitación en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 1/4
Apartamento estudio en Magnolia Residence 2, Playa soleada – Precio reducido IBG Real Estate…
$61,785
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Ravda, Bulgaria
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2/6
Amplio apartamento de 1 dormitorio con vista a la piscina en Lifestyle 3, Ravda IBG Real Es…
$127,712
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Área 51 m²
Piso 2/6
ID 34354024 Apartamento de dos dormitorios en el complejo "Gerber 4", Sunny Beach, Bulgaria …
$82,939
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Apartamento 3 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 6/6
Apartamento de 2 dormitorios con vista a la piscina en Diamond Bay, Sunny Beach – 400 m de l…
$127,033
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Apartamento 3 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
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Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 5/5
Apartamento de 2 dormitorios con documentos listos en Sunset Beach 3, Sunny Beach IBG Real E…
$104,700
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Apartamento 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
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Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 2/4
Apartamento de 2 dormitorios con vistas a los jardines verdes en Green Fort, Sunny Beach IB…
$106,665
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Apartamento 2 habitaciones en Ravda, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Ravda, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un amplio apartamento de 3 habitaciones en el complejo …
$115,575
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Tipos de propiedades en Nesebar

áticos
condos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Nesebar, Bulgaria

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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