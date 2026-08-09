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Apartamentos en venta en Sveti Vlas, Bulgaria

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Apartamento 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 3/6
Estudio espacioso con vistas al mar parcial y piscina en Crown Fort Club, Sveti Vlas IBG Rea…
$95,496
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 5/7
Apartamento de 1 dormitorio con vistas al mar en Crown Fort Club, Fort Noks Grand Resort, Sv…
$105,206
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 77 m²
Piso 1/4
Apartamento de lujo con 1 dormitorio en el complejo "Millennium - 1", St. Vlas, Bulgaria#343…
$167,029
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
Piso 2/8
ID 34136372Costo: 172.000 eurosSuperficie total: 100 metros cuadradosHabitación: 3Planta: 2T…
$198,131
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Apartamento 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/6
Espacioso estudio con vista panorámica al mar en Roel Residence, Central Sveti Vlas IBG Real…
$76,027
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Apartamento 1 habitacion en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un apartamento de 2 habitaciones con impresionantes vis…
$101,359
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Apartamento 1 habitacion en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Descripción del objeto: Estudio amueblado con vista al mar lateral en Royal Bay Residence - …
$64,375
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Apartamento 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 3/6
Estudio espacioso con vistas al mar parcial y piscina en Crown Fort Club, Sveti Vlas IBG Rea…
$95,806
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Apartamento 1 habitacion en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Descripción del objeto: Este moderno estudio con una superficie habitable de 32 m2 se encuen…
$64,576
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 1/3
Apartamento de 1 dormitorio con vistas al mar y a la piscina en Diamant, Sveti Vlas IBG Real…
$156,026
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Apartamento 1 habitacion en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
Descripción del objeto: Este amplio apartamento de dos habitaciones con una superficie habit…
$130,600
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Descripción del objeto: Magnífico apartamento de 3 habitaciones con vista al mar panorámico …
$180,875
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Piso 3/4
Excelente inversión! Apartamento de 1 dormitorio convertido en 2 independiente Estudios cerc…
$145,142
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Apartamento 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 95 m²
Piso 6/7
Conforta por el mar para descansar y vivir todo el año!Ofrecemos a la venta un amplio aparta…
$195,827
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Apartamento 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 2/4
Apartamento de 2 dormitorios con vistas a los jardines verdes en Green Fort, Sunny Beach IB…
$106,665
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 3/5
Apartamento de 1 dormitorio con vista al mar panorámico en el jardín del Edén, Sveti Vlas IB…
$161,439
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Apartamento 1 habitación en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 1/4
Estudio espacioso con zona de descanso separada en el Palacio de San Jorge, Sveti Vlas – A s…
$67,768
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 62 m²
Piso 5/5
Apartamento con 1 dormitorio en el complejo "Crown Fort Club", 5 plantas, St. Vlas, Bulgaria…
$93,306
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Apartamento 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
Piso 2/7
ID 34044846 Precio: 229,900 eurosAsentamientos humanos: Saint VlasHabitación: 3Superficie to…
$264,827
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Apartamento 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 78 m²
Piso -1/4
ID 34172442 Superficie total: 77,63 metros cuadrados + patio 58,68 metros cuadradosCosto: 10…
$126,856
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Apartamento 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Piso 6/6
Ofrecemos un espacioso apartamento de dos dormitorios, elegantemente amueblado, con vistas p…
$333,581
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Estudio 1 habitacion en Sveti Vlas, Bulgaria
Estudio 1 habitacion
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$92,373
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 2/6
Apartamento de 1 dormitorio con vistas al mar & Nessebar Ciudad vieja ← Ipanema Beach, Sveti…
$186,439
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Sveti Vlas, Bulgaria
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Apartamento 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Piso 3/6
👑 GIANT EXCLUSION ON TAXES OF SUPPORT: Spacious MEGA-APARTMENT 2+1 en el barrio de la sirena…
$250,233
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Bulgarian Expert
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Apartamento en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento
Sveti Vlas, Bulgaria
Área 44 m²
Piso 2/6
ID 34239908Venta:Estudio en el complejo de Sorento PremiumPrecio 98.910 euros Asentamientos …
$114,171
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Apartamento 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 3/3
Apartamento de 2 dormitorios con vista al mar rígida Complejo de molino de agua – A solo 200…
$129,234
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Apartamento 2 habitaciones
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 2/6
Vista al mar Apartamento de 1 dormitorio presion Royal Bay, Sveti Vlas IBG Real Estates se …
$130,570
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Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 3/5
🌊 Vista Mar Frontal Silencio Apartamento de 2 dormitorios Silencio Jardín del Edén, Sveti Vl…
$261,746
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Área 51 m²
Piso 1/6
Ofrecemos un espacioso apartamento de un dormitorio, elegantemente amueblado, en el complejo…
$168,838
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