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Casa en condominio en venta en Provincia de Burgas, Bulgaria

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Nesebar
7
Sveti Vlas
6
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17 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Nesebar, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Descripción del objeto: El apartamento está situado en la quinta planta de un edificio de se…
$96,417
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 243 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un apartamento de 4 piezas de maisonette en 3 plantas e…
$442,762
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Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Descripción del objeto: En venta es un apartamento de maisonette único y amplio con cuatro d…
$369,089
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Ravda, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Ravda, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 228 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos a la venta un impresionante apartamento de tres pisos en e…
$378,437
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Descripción del objeto: Residencia de cuatro pisos con 146 m2 en el centro de Sunny Beach V…
$125,547
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un amplio apartamento de 3 habitaciones con vistas al m…
$165,460
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 129 m²
Descripción del objeto: Este amplio apartamento de dos habitaciones con una superficie de 12…
$147,304
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Ravda, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Ravda, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos una casa adosada en venta con una superficie total de 99 m…
$180,392
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Descripción del objeto: Este acogedor apartamento de maisonette (147 m2, tipo 3+1) se encuen…
$128,019
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Nesebar, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Descripción del objeto: Golden Beach es un complejo residencial en el complejo vacacional de…
$103,341
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Nesebar, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 165 m²
Descripción del objeto: Le presentamos un exclusivo apartamento de maisonette ático en el co…
$138,169
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un apartamento de 3 habitaciones en el complejo Centaur…
$245,507
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Ravda, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Ravda, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un nuevo apartamento de maisonette totalmente amueblado…
$208,624
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Descripción del objeto: Elegante maisonette con una superficie de 195,91 m2 en el complejo A…
$331,149
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
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Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Descripción del objeto: Le presentamos un apartamento de maisonette de 3 habitaciones muy es…
$310,816
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Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un amplio apartamento de 4 habitaciones con impresionan…
$259,530
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Descripción del objeto: Magnífico Apartamento de 4 habitaciones en el soleado 3 - Sunny Beac…
$126,040
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Burgas, Bulgaria

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