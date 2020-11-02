Complejo turístico Tourist complex "Voloso"

En venta, un complejo turístico prometedor a orillas del lago Voloso.

El lago Voloso es el lago más puro, la perla del sistema de agua del Parque Nacional de los Lagos de Braslav ( Bielorrusia ).

El lago está ubicado a 11 km al noreste de la ciudad de Braslav y pertenece a la cuenca del río Druika. El área de la superficie del agua es de 4.21 km2, y la profundidad máxima es de 29.3 m. Las aguas del lago son limpias y transparentes durante todo el año.

El lago también es conocido como hábitat para los crustáceos reliquias que han sobrevivido en este embalse después del final de la última edad de hielo. Aquí también se encuentran algunas especies de peces raros, como la anguila y el pescado blanco.

El lago Voloso está rodeado por todos lados por el bosque, lo que le da un aspecto pintoresco.

¡Esta es una oferta rara para inversores en la industria del turismo!

El complejo turístico incluye:

5 cabañas de dos pisos cada una con un área de 180m / sq.

complejo de baños con una superficie de 160 m / sq.

restaurante 300m / sq.

puesto de seguridad 15 m / sq.

terreno de 1 ha

Los edificios del complejo turístico se encuentran actualmente en diversos grados de preparación: el restaurante está listo en un 25%, la sauna está lista en un 50% y las cabañas están listas en un 70%.

Perspectivas para la ubicación del complejo turístico:

El complejo "Voloso" se encuentra a pocas decenas de metros de la costa del lago. En el barrio: solo hermosos prados, campos y bosques. El camino a Braslav está a aproximadamente un kilómetro de distancia.

El complejo tiene una ubicación muy ventajosa, ya que se incluirá en una zona turística popular con gran potencial dentro de las fronteras de tres países: Lituania, Letonia y Bielorrusia.

El desarrollo de la infraestructura turística de Bielorrusia contribuye al crecimiento de turistas & # 39; interés en la región de Braslav, principalmente debido a los centros de salud, Una gama de nuevas granjas para recreación privada y el famoso festival de música Viva Braslav.

En el futuro, se está trabajando para crear programas europeos para el desarrollo de la industria del turismo en Lituania, Letonia y Bielorrusia en este territorio.

El complejo Voloso es perfecto para conducir y desarrollar aún más el negocio turístico en esta región popular.

Además:

El propietario ha desarrollado un concepto para la construcción de un baño de barro, desarrollado imágenes para el diseño del exterior y el interior.

Alrededor del territorio del complejo hay tierras de una granja campesina amigable en un área de 56 hectáreas. Los propietarios de la granja apoyan las perspectivas para el desarrollo de la orientación turística del territorio y están listos para unirse al proyecto.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=DBOfkXstnmM

Estaremos encantados de responder todas sus preguntas sobre los términos de venta y el valor deseado de la transacción.

