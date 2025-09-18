Sobre el desarrollador

"Complejo turístico "Voloso" en el distrito de Braslav, región de Vitebsk, República de Bielorrusia.

La actividad principal es la creación y gestión de una empresa turística: diseño, puesta en marcha, servicios para huéspedes, gestión del territorio.

El complejo turístico incluye:

- 5 cabañas de dos pisos cada una con un área de 180 metros cuadrados.

- complejo de baño - 160 metros cuadrados.

- restaurante de 300 metros cuadrados.

- oficina de seguridad de 15 metros cuadrados.

- superficie de 1 hectárea

Se planea integrar el complejo turístico en la infraestructura turística del Parque Nacional "Braslav Lakes".