  3. База Волосо

База Волосо

Belarús, Opsauski sielski Saviet
;
Promotor
3 años 1 mes
Русский
voloso.by
Sobre el desarrollador

"Complejo turístico "Voloso" en el distrito de Braslav, región de Vitebsk, República de Bielorrusia.
La actividad principal es la creación y gestión de una empresa turística: diseño, puesta en marcha, servicios para huéspedes, gestión del territorio.
El complejo turístico incluye:
- 5 cabañas de dos pisos cada una con un área de 180 metros cuadrados.
- complejo de baño - 160 metros cuadrados.
- restaurante de 300 metros cuadrados.
- oficina de seguridad de 15 metros cuadrados.
- superficie de 1 hectárea
Se planea integrar el complejo turístico en la infraestructura turística del Parque Nacional "Braslav Lakes".

Servicios

3 Fase de desarrollo

El concepto de desarrollo del complejo puede dividirse
tres etapas principales

  1. Finalización de la compleja construcción y bienestar del territorio adyacente

  2. Construcción de un complejo hotelero absolutamente nuevo y moderno

    El complejo cuenta con 60 habitaciones con restaurante, zona de spa, gimnasio, piscina exterior y cubierta, así como procedimientos médicos y cosméticos, que podrán recibir a sus huéspedes todo el año.

  3. Establecimiento y desarrollo de economías subsidiarias

    En el territorio adyacente de 50 hectáreas, está previsto crear un jardín de avellanas, organizar una granja de invernadero y un taller para la fabricación de manjares de carne para proporcionar el complejo.

Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Aleksandr
Aleksandr
1 propiedad
