"Complejo turístico "Voloso" en el distrito de Braslav, región de Vitebsk, República de Bielorrusia.
La actividad principal es la creación y gestión de una empresa turística: diseño, puesta en marcha, servicios para huéspedes, gestión del territorio.
El complejo turístico incluye:
- 5 cabañas de dos pisos cada una con un área de 180 metros cuadrados.
- complejo de baño - 160 metros cuadrados.
- restaurante de 300 metros cuadrados.
- oficina de seguridad de 15 metros cuadrados.
- superficie de 1 hectárea
Se planea integrar el complejo turístico en la infraestructura turística del Parque Nacional "Braslav Lakes".
3 Fase de desarrollo
El concepto de desarrollo del complejo puede dividirse
tres etapas principales
Construcción de un complejo hotelero absolutamente nuevo y moderno
El complejo cuenta con 60 habitaciones con restaurante, zona de spa, gimnasio, piscina exterior y cubierta, así como procedimientos médicos y cosméticos, que podrán recibir a sus huéspedes todo el año.
Establecimiento y desarrollo de economías subsidiarias
En el territorio adyacente de 50 hectáreas, está previsto crear un jardín de avellanas, organizar una granja de invernadero y un taller para la fabricación de manjares de carne para proporcionar el complejo.