Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Durres
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Negocio listo

Arrendamiento a largo plazo negocios listos en Bashkia Durres, Albania

Negocio listo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Negocio listo 15 m² en Bashkia Durres, Albania
Negocio listo 15 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 15 m²
An operating beauty salon in Durres, Plazh district, is available for long-term rent. The sq…
$578
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
CACTUS|Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir