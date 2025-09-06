Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Durres
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Bashkia Durres, Albania

bienes raíces comerciales
47
restaurantes
6
hoteles
5
Almacén Borrar
Eliminar
12 propiedades total found
Almacén 436 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 436 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 436 m²
El almacén está situado en la zona de Shkozet muy cerca de la carretera principal en Durres.…
$584,869
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Almacén en Bashkia Durres, Albania
Almacén
Bashkia Durres, Albania
El garaje está situado detrás del hospital de Durres, en un edificio construido recientement…
$10,528
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Almacén 65 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 65 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 65 m²
Piso -1
2 Garajes se encuentran en Spitalle, Durres en un nuevo edificio. La propiedad tiene una sup…
$58,487
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Almacén 185 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 185 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 185 m²
El almacén está situado en ISH Kenete, Durres muy cerca de la carretera principal. La propie…
$257,342
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Almacén 73 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 73 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 73 m²
Piso -1
El garaje está situado en el -1er piso de un nuevo edificio con un ascensor en el Estadio de…
$50,884
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Almacén 3 230 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 3 230 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 3 230 m²
Edificio y terreno en venta en Xhafzotaj, Shijak Street - Durrës, frente a AG Motors. Esta p…
$877,304
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Almacén 21 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 21 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 21 m²
Piso -1
Garaje en venta con un sótano cerca de Markata en Durres, que tiene una superficie total de …
$23,395
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Almacén 850 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 850 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 850 m²
El edificio está situado en el lado de la carretera en Ish-Kenete, Durres. Tiene 303 m2 de c…
$386,014
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Almacén 60 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 60 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 60 m²
Piso -1
El garaje está situado en el -1er piso de un nuevo edificio con un ascensor en el Estadio de…
$41,760
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Almacén 700 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 700 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 700 m²
El almacén está situado por la carretera principal en Xhafzotaj. Esta propiedad tiene 1550 m…
$698,740
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Almacén 50 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 50 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 50 m²
Piso -1/10
El garaje está situado en la -1 planta de un edificio en la zona de la playa de Durres cerca…
$29,114
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Almacén 576 m² en Bashkia Durres, Albania
Almacén 576 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 3
Área 576 m²
Piso 2/2
La propiedad se encuentra en la carretera Tirana-Durres entre el sobrepaso de Fllake y el Ga…
$1,75M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Realting.com
Ir