  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. Риэлтор без границ

Риэлтор без границ

Rusia, Distrito federal Central
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2005
En la plataforma
En la plataforma
4 años 3 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Suomi, עִברִית
Página web
Página web
www.vrcrealt.com
Estamos en las redes sociales
Sobre la agencia

Real Estate Agency Vip Realty Club: una comunidad de expertos de habla rusa que viven en más de 11 países. Presentamos a los mayores desarrolladores en países como: Georgia; Norte de Chipre; Alemania; Turquía; Egipto España. Por lo tanto, brindamos la oportunidad de invertir en nuevos edificios en todo el mundo sin márgenes ni comisiones. También trabajamos con el mercado secundario de la vivienda en Italia, Bulgaria, eligiendo cuidadosamente objetos líquidos y estrategias de inversión relevantes. Ayudaremos a desarrollar una estrategia de inversión con un presupuesto de 20,000 $. Emitiremos VNZH; PMZH. Seleccionamos una institución educativa con entidades gratuitas y de pago. Tenemos oficinas de representación en Rusia, Bielorrusia y Kazajstán. 

Servicios

Seleccionamos inmuebles con mayor potencial de inversión,

participamos en ventas cerradas con nuestros clientes

con posibilidad de recibir descuentos adicionales hasta el 15%.

Realizamos el ciclo completo de la transacción:

desde la compra en el pozo de cimentación hasta la venta en la etapa de construcción (cesión).

Te ayudamos a obtener un permiso de residencia; residencia permanente; ciudadanía.

Instituciones educativas seleccionadas con educación gratuita y de pago.

Estaremos encantados de ayudarle a resolver su problema.

 

Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 06:11
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Mis socios
2 del desarrollador 1 agencia
Nuevos edificios
Ver todo 60 nuevos edificios
Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1
Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1
Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1
Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1
Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1
Mostrar todo Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1
Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
de
$125,074
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 45
Área 37–63 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¿Está buscando ingresos pasivos en el extranjero sin riesgo? Apartamento preparado en Asia con gestión 5* y rentabilidad garantizada. Tecnología SMART, nivel LUX. Mobiliario y maquinaria llave en mano. Plumbing - Alemania, Suiza. Vista del este❤️Los apartamentos del complejo ofrecen una gara…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
63.0
221,522
Apartamento
37.0
125,000
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Mostrar todo Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Batumi, Georgia
de
$59,040
Año de construcción 2029
Número de plantas 31
Área 29–61 m²
2 objetos inmobiliarios 2
💎 Nuevo complejo con vistas al mar ← Nueva construcción cerca del mar🔥 Prepago está por debajo del mercado🔥 Aumento del costo de entrega a +48%🔥 Regreso a inversiones de hasta 12% por añoVenta estudios, apartamentos con 1 y 2 dormitorios en el complejo premium en New Boulevard.Al mar - 100 m…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.0
122,000
Apartamento
29.1
59,665
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial GREENS
Complejo residencial GREENS
Complejo residencial GREENS
Complejo residencial GREENS
Complejo residencial GREENS
Mostrar todo Complejo residencial GREENS
Complejo residencial GREENS
Oba, Turquía
de
$160,265
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
LCD Greens Alanya / Oba El complejo se construirá con altos estándares y cualidades al nivel superior en construcción y decoración.  ESTADO COMPLEJO: 1,8 metros al mar A 1 km del Hospital Estatal 400 metros hasta la autopista Antalya-Mersin 1.3 km hasta el hipermercado del metro 4 …
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Apart - hotel Piramida
Apart - hotel Piramida
Apart - hotel Piramida
Apart - hotel Piramida
Apart - hotel Piramida
Mostrar todo Apart - hotel Piramida
Apart - hotel Piramida
Batumi, Georgia
de
$42,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 18
PYRAMIDmultifamiliaInicio del nuevo bulevarA 2 km del aeropuerto250m al mar100m del complejo RainbowDirección de construcción del complejo: Batumi, AdliaEntrega del complejo en marco blanco - Agosto 2025Entrega del complejo con reparaciones - Diciembre 2025Pagos sin intereses hasta finales d…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial Flayt
Complejo residencial Flayt
Complejo residencial Flayt
Complejo residencial Flayt
Complejo residencial Flayt
Mostrar todo Complejo residencial Flayt
Complejo residencial Flayt
Boreti, Montenegro
de
$166,469
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Área 53–67 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Можно купить в ипотеку от банка на 15 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка ( для граждан России и нерезиотов Че. Преимущества покупки сейчас: - Bulgaria сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.8 – 67.0
178,539 – 266,762
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
1 2 3
Agencias cercanas
ConPro
Rusia, Distrito federal Central
Propiedades residenciales 1
La empresa fue creada como empresa inversionista, hubo acumulación de servicios sobre clientes, sobre la entrega de equiposm, sobre proyectos ecológicos, como tratamiento de aguas residuales, reciclaje de diferentes tipos de desechos. Durante el proceso de trabajo apareció la dirección de la…
Dejar una solicitud
Конгломерат недвижимость
Rusia, Northwestern Federal District
La compañía opera principalmente en el mercado inmobiliario de San Petersburgo y la región de Leningrado, pero también tiene recursos y socios en otras regiones de Rusia y algunos países extranjeros. Todos los empleados de la agencia han estado trabajando en el campo durante más de 5 años, y…
Dejar una solicitud
РЕАЛ АН
Rusia, San Petersburgo
Gründungsjahr des Unternehmens 1999
Propiedades residenciales 202 Bienes raíces comerciales 4 Alquiler a largo plazo 27 Parcelas 63
La agencia inmobiliaria « Real » se ha ganado una reputación de confiabilidad desde que comenzó a operar en el mercado en 1999. La agencia ofrece una gama completa de servicios en el campo de bienes raíces en St. Petersburgo y la región de Leningrado. Sus profesionales altamente calificados …
Dejar una solicitud
ДОМРЕПОСТ
Rusia, Distrito federal Central
Gründungsjahr des Unternehmens 2002
Más de 2.000 ofertas completadas, 20 años de experiencia en la industria inmobiliaria, desde alquiler diario hasta la compra de grandes propiedades inmobiliarias. Trabajamos en el campo de alquiler de propiedades residenciales, comerciales y suburbanas. Tenemos experiencia comprando bienes r…
Dejar una solicitud
ООО «АН Академия»
Rusia, Northwestern Federal District
Gründungsjahr des Unternehmens 2005
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir