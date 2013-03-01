  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. MK Brokers&Invest

MK Brokers&Invest

Polonia, Voivodato de Mazovia
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
Gründungsjahr des Unternehmens
2023
En la plataforma
En la plataforma
1 año 3 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Polski
Página web
Página web
mkbrokersinvest.com/
Estamos en las redes sociales
Sobre la agencia

MK Brokers curvaInvest es ante todo una combinación única de experiencia diversa, conocimiento práctico, confiabilidad y talento de las personas que he invitado a trabajar conmigo. Tenemos a la gente correcta detrás de todo lo que hacemos y estoy muy orgulloso de eso. Como equipo, creemos que los edificios de apartamentos, casas o bloques son más que edificios y arquitectura. Son lugares donde quieres vivir la vida al máximo. Quieres pasar tiempo, conocer amigos y a veces hacer realidad tus sueños. Pero para tomar buenas decisiones, es crucial estar un paso adelante y poder mirar más ampliamente el mundo inmobiliario.

Servicios

En MK Brokers & Invest sabemos cómo guiar a los clientes a través de cada etapa del proceso de compra, venta y alquiler de propiedades. Analizamos el mercado y los datos para que sepamos qué está vendiendo en cualquier momento y qué oferta se derrita. Tenemos el conocimiento y la experiencia para elaborar valoraciones fiables y preparar estrategias de marketing perfiladas pero relevantes.

Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 02:53
(UTC+2:00, Europe/Warsaw)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Mis socios
1 desarrollador
Nuestros agentes en Polonia
Dorota Karpińska
Dorota Karpińska
10 propiedad
Agencias cercanas
Crowd Real Estate
Polonia, Varsovia
Gründungsjahr des Unternehmens 2019
Propiedades residenciales 2
Las raíces del equipo detrás de la plataforma Crowd Real Estate están conectadas con la firma de abogados Sadkowski i Wspólnicy y se remontan a 2004. Gracias a la práctica y experiencia adquirida en la recaudación de fondos para inversores y desarrolladores, vimos la necesidad de crear una n…
Dejar una solicitud
LEGER INVEST
Polonia, Poznan County
Gründungsjahr des Unternehmens 2016
Propiedades residenciales 4
LEGER INVEST ofrece inversiones en propiedades de lujo en todo el mundo. Nuestra experiencia nos permite ofrecer oportunidades de inversión que incluyen varios factores como precio, ubicación, tamaño, diseño, infraestructura, servicios y perspectivas económicas
Dejar una solicitud
Starter House
Polonia, Varsovia
Gründungsjahr des Unternehmens 2017
Starter House es una agencia inmobiliaria especializada en Varsovia para migrantes y empresarios de la CEI y los países bálticos. Enfoque individual. Seleccionamos de forma rápida y rentable cualquier tipo de propiedades: alquiler, compra, venta en Varsovia. Con una amplia base de oferta, en…
Dejar una solicitud
OKEASK
Polonia, Varsovia
Gründungsjahr des Unternehmens 2017
Propiedades residenciales 1413 Bienes raíces comerciales 90 Alquiler a largo plazo 326 Parcelas 74
Agencia inmobiliaria en Varsovia. Seleccionamos apartamentos en venta, casas y propiedades comerciales de acuerdo con sus necesidades tanto en el mercado primario, incluida la propiedad en la etapa de construcción, como en el mercado inmobiliario secundario. Nuestro objetivo es trabajar con …
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Keller Williams Poland
Polonia, Voivodato de Gran Polonia
Gründungsjahr des Unternehmens 2020
Keller Williams (1983) es un líder en el mercado mundial de ventas de bienes.Numerosos editores, incluyendo Forbes, han reconocido a la empresa como una de las agencias inmobiliarias más valoradas. Actualmente operamos en 52 países, lo que nos ayuda a encontrar propiedades para nuestros clie…
Dejar una solicitud
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir