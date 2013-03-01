MK Brokers curvaInvest es ante todo una combinación única de experiencia diversa, conocimiento práctico, confiabilidad y talento de las personas que he invitado a trabajar conmigo. Tenemos a la gente correcta detrás de todo lo que hacemos y estoy muy orgulloso de eso. Como equipo, creemos que los edificios de apartamentos, casas o bloques son más que edificios y arquitectura. Son lugares donde quieres vivir la vida al máximo. Quieres pasar tiempo, conocer amigos y a veces hacer realidad tus sueños. Pero para tomar buenas decisiones, es crucial estar un paso adelante y poder mirar más ampliamente el mundo inmobiliario.
En MK Brokers & Invest sabemos cómo guiar a los clientes a través de cada etapa del proceso de compra, venta y alquiler de propiedades. Analizamos el mercado y los datos para que sepamos qué está vendiendo en cualquier momento y qué oferta se derrita. Tenemos el conocimiento y la experiencia para elaborar valoraciones fiables y preparar estrategias de marketing perfiladas pero relevantes.