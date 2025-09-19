Keller Williams Platin

Keller Williams es una compañía internacional de franquicias inmobiliarias con más de 180,000 agentes inmobiliarios, que opera en 1000 oficinas en todo el mundo. Fundada en 1983 por Gary Keller y Joe Williams con la misión de construir carreras que valga la pena tener, negocios que valgan la pena poseer y vidas que valen la pena vivir para sus asociados, Keller Williams Realty ha estado entre las franquicias inmobiliarias de más rápido crecimiento en la industria desde su fundación. Más que nunca antes, los profesionales de bienes raíces están recurriendo a Keller Williams Realty para la educación, el entrenamiento, la tecnología, cultura y oportunidades de construcción de riqueza que están redefiniendo su potencial y impulsando sus carreras hacia nuevas alturas.