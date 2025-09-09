  1. Realting.com
  Gewerbeimmobilien Business premises in the new building Ventura Park

Gewerbeimmobilien Business premises in the new building Ventura Park

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$18
;
3
ID: 28776
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  Region / Bundesland
    Florida
  Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  Stadt
    Miami

Über den Komplex

In the new Ventura Park residential and commercial building at Stari Aerodrom, two commercial spaces are for rent in the gray phase. The surfaces of these business premises are 41.49 m2 and 27.65 m2. The premises are ventilated up to the roof of the facility, so they can be equipped as a fast food facility or similar. They are also suitable for a pharmacy, given the immediate vicinity of the Health Center, as well as other activities. There is a possibility of renting individual space, but also together (as one business space).

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Gewerbeimmobilien Business premises in the new building Ventura Park
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$18
