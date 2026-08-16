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Studio-Wohnungen am Meer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate

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Schardscha
15
1 immobilienobjekt total found
Studio in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 4/6
Apartments im neuen Aysha-Komplex am Wasser! Der Komplex liegt entlang der Lagune Al Khan! E…
$143,506
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Immobilienangaben in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate

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