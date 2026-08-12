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Langzeitmiete von Häusern in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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3 immobilienobjekte total found
Haus 6 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 6 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 6
Fläche 929 m²
Etagenzahl 2
Ferienwohnungen für Leben und Investitionen (ROI - 5,4%)! Die Crest in Mohammed Bin Rashid C…
$102,110
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Stadthaus in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Stadthaus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 286 m²
Etagenzahl 2
Nur für die jährliche Miete — 350 000 AED! Gerüstet und erweitertes 3-Zimmer-Stadthaus mit e…
$7,942
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Stadthaus 4 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Stadthaus 4 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 336 m²
Erleben Sie zeitgenössisches Leben in diesem exquisiten Stadthaus in der wünschenswerten Al …
$102,096
pro Monat
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