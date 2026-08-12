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Penthäuser mit Swimmingpool in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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Dubai
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Abu Dhabi
22
Abu Dhabi
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Ra’s al-Chaima
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8 immobilienobjekte total found
Penthouse 11 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Premium Premium
Penthouse 11 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 11
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 3 628 m²
Stockwerk 58/85
Der S Tower | Ultra-Luxury Ready Living✨ Ultra-Luxury Full-Floor 5BR PenthouseTreten Sie in …
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Bauherr
Sobha Realty
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Penthouse 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 216 m²
Stockwerk 40/45
Im Herzen von Business Bay wird ein architektonisches Meisterwerk geboren, das die Grenzen z…
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Penthouse 17 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 17 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 17
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 4 377 m²
Stockwerk 43/45
Im Herzen von Business Bay wird ein architektonisches Meisterwerk geboren, das die Grenzen z…
$81,69M
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TekceTekce
Penthouse 2 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 2 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 3/23
Al Marjan Island in Ras Al Khaimah ist ein schnell aufstrebendes Reiseziel, das Luxus, Inves…
$959,464
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Penthouse 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 12/12
Das neu entwickelte Wohnprojekt im Herzen von Yas Island bietet eine perfekte Kombination au…
$850,821
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Penthouse 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 1/21
Diese stilvollen Apartments befinden sich in einer meistergeplanten Gemeinschaft, die modern…
$1,30M
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Penthouse 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 11/12
Diese Apartments in Yas Island befinden sich in einer der lebendigsten Viertel von Abu Dhabi…
$1,15M
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Penthouse 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Stockwerk 100/100
Im Herzen von Dubai Creek Harbour gelegen, bieten diese brandneuen Apartments eine außergewö…
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