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Penthäuser in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

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23 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 7/15
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Penthouse 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 217 m²
Stockwerk 5/10
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$788,165
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Penthouse 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 150 m²
Stockwerk 15/36
Reportage Tower Apartments mit einem schönen Blick auf den Al Marya Island Canal, Abu Dhabi!…
$1,35M
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Penthouse 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 3/7
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$792,205
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Penthouse 2 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 2 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 10/27
Apartments in der Luxus-Wohnanlage Der Bezirk auf Reem Island, Abu Dhabi! Tolle Lage! Viele …
$307,699
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Penthouse 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Stockwerk 3/7
Sensi ist eine moderne Küstenresidenz auf der Insel Saadiyat mit hohem Investitionspotenzial…
$1,04M
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Penthouse 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 110 m²
Stockwerk 10/27
Ferienwohnungen in der luxuriösen Wohnanlage Der Bezirk auf Reem Island, Abu Dhabi! Tolle La…
$421,520
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Penthouse 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 5/10
Sila ist ein modernes Wohnprojekt in Masdar City, Abu Dhabi mit umweltfreundlicher Architekt…
$441,628
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Penthouse 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 5/10
Sila ist ein modernes Wohnprojekt in Masdar City, Abu Dhabi mit umweltfreundlicher Architekt…
$586,402
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Penthouse 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Stockwerk 7/15
Brabus Island ist ein ultra-luxuriöses erstes Line-Projekt in Al Raha Beach.Brabus Island is…
$2,57M
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Penthouse 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 181 m²
Stockwerk 24/26
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$1,15M
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Penthouse 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 183 m²
Stockwerk 10/27
Ferienwohnungen in der luxuriösen Wohnanlage Der Bezirk auf Reem Island, Abu Dhabi! Tolle La…
$1,13M
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Penthouse 4 zimmer in Al Taf Al Gharbi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Al Taf Al Gharbi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
Stockwerk 3/5
📩 Schreibe und lasse eine Nachfrage🏡 BAYA📍 Al Raha Beach🔹 O Projekt:✅Varnay Format: allgo 50…
$1,08M
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Penthouse 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Stockwerk 7/15
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Penthouse 9 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 9 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 284 m²
Stockwerk 8/11
Exklusive Wohnungen mit luxuriösem Lebensstil in Abu Dhabi Die luxuriösen Apartments auf Saa…
$25,27M
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Penthouse 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 10/27
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Penthouse 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 387 m²
Stockwerk 15/33
Sunstone by IMKAN - Eleganz und architektonische Harmonie auf Al Reem Island.Sunstone ist ei…
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Penthouse 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 12/12
Das neu entwickelte Wohnprojekt im Herzen von Yas Island bietet eine perfekte Kombination au…
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Penthouse 5 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 5 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 794 m²
Etagenzahl 15
$7,09M
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Penthouse 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 11/11
Diese modernen Apartments im renommierten Stadtteil Al Raha Beach vereinen Küstensenität mit…
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Penthouse in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 156 m²
Stockwerk 9/9
ÜBER LOUVRE RESIDENCE PROJECT.Voller Meerblick und Louver Museum abudhabi  Louvre Residences…
$9,21M
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Penthouse 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 11/12
Diese Apartments in Yas Island befinden sich in einer der lebendigsten Viertel von Abu Dhabi…
$1,15M
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Penthouse 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 1/21
Diese stilvollen Apartments befinden sich in einer meistergeplanten Gemeinschaft, die modern…
$1,30M
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Immobilienangaben in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

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