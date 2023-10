Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €402,727

73–158 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Der Premium-Wohnkomplex Grove by Iman – befindet sich inmitten von üppigem Grün in Dubai Hills. Der Entwickler ist Iman Developers, bekannt für seine einzigartigen und ehrgeizigen Projekte. Der Wohnkomplex umfasst eine Sammlung der beliebtesten Arten von Immobilien. Hier sind Studios, Apartments mit 1-3 Schlafzimmern. Die Wohnfläche variiert zwischen 38 und 237 Quadratmetern. Die Bewohner finden eine unglaubliche Auswahl an Annehmlichkeiten: - Doppellobby, die auf den Lekalen des Luxus-Innenraums nachgebaut wurde; - 25-Meter-Pool und Whirlpool zum Entspannen: einschließlich Pool auf dem Dach; - Kinderbecken; - Spezielle Kinderspielplätze: im Freien und im Innenbereich; - Erholungsgebiet im offenen Raum; - Eine gepflegte Terrasse zum Entspannen und Entspannen; - Club Lounge; - Grillplatz; - Parken für Elektrofahrzeuge; - Sportplätze; - Ein ausgestatteter Fitnessclub mit moderner Ausstattung. Ort: Der Wohnkomplex The Grove befindet sich in Dubai Hills und bietet den Bewohnern nicht nur eine entwickelte Infrastruktur der Vorstadtgemeinde, sondern auch einen schnellen Zugang zu wichtigen Einrichtungen und Standorten in Dubai: 1 Kilometer zur Dubai Hills Mall. 7 Kilometer zur Mall of the Emirates Shopping Center. 16 Kilometer bis zum Burj Khalifa Turm und der künstlichen Insel Palm Jumeirah. 26 Kilometer von Dubai Expo City entfernt. 28 Kilometer zum internationalen Flughafen Dubai. Der Entwickler bietet sehr profitable Zahlungspläne an, die in 6 Phasen unterteilt sind, wodurch Investitionen in den Wohnkomplex The Grove noch rentabler werden.