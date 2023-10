Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €374,452

108 m² 1

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Vorstellung des neuen Wohnkomplexes Mesk in Midtown von Deyaar Properties mit eleganten geschnitzten Apartments im IMPZ-Gebiet von Dubai. In diesem Komplex treffen Sie einige der besten Häuser mit allen modernen Annehmlichkeiten und Annehmlichkeiten. IMPZ ( Internationale Medienproduktionszone ) - Die Internationale Medienproduktionszone ist eine freie Wirtschaftszone an der Emirates Road in unmittelbarer Nähe von Dubailand. Das Hotel liegt in der Nähe des neuen internationalen Flughafens und eine 10-minütige Fahrt von der Mall of the Emirates entfernt. Luxuriöse Häuser in günstiger Lage bieten Ihnen und Ihrer Familie Zugang zu einem völlig neuen Lebensstil. Fast alle Aspekte von Wohnhäusern sind so durchdacht, dass der allgemeine Lebensstandard erheblich erhöht wird. Weit entfernt von der Hektik der Stadt ist der Komplex bereit, Sie und Ihre Familie in einen völlig neuen Lebensstil einzuführen. Umgeben von viel Grün und Freiraum sorgt eine entspannte Atmosphäre in Kombination mit raffinierten Annehmlichkeiten für ein ideales Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben. Der Komplex wird Teil einer vielversprechenden Community, die einfachen Zugang zu einer Vielzahl von Unterhaltungs-, Unterhaltungs- und Einkaufszentren bietet. Jeder Aspekt, den Sie suchen, wird so konzipiert, dass er Ihren Erwartungen entspricht. Angesichts der Besonderheiten helfen Ihnen die Residenzen in diesem Komplex dabei, die perfekte Umgebung zu finden, in der Sie viele gute Erinnerungen schaffen können. Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - eine Garantie für die Sicherheit von Übertragungen bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Investition Plus: - Kapitalrendite von 6%. - Ein Aufenthaltsvisum für einen Zeitraum von 3 bis 10 Jahren mit dem Recht auf Verlängerung. - Zinsfreier Ratenzahlungsplan. - Kommission 0%. - Hohe Nachfrage nach Mietern. Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir werden einen sicheren Deal mit dem Entwickler sicherstellen. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Fragen zum Kauf von Wohnungen!