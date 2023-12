Maimoon Gardens

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €29,96M

1 181–1 761 m² 3

Kapitulation vor: 2025

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Serenia Living – ist ein neues Luxuswohnprojekt eines der führenden Entwickler der VAE-Firma Palma Holding. Es wird aus 4 Markenhäusern bestehen, die sich in einer der prestigeträchtigsten Gegenden von Dubai Palm Jumeirah befinden. Das Anwesen des Komplexes wird durch eine exklusive Sammlung von Premium-Apartments mit 1 – 3 Schlafzimmern und halbstöckigen Penthäusern mit 3 oder 4 Schlafzimmern dargestellt. Insgesamt werden 20 Wohnungen in dem Komplex gebaut. Das Serenia Living-Projekt ist als gemütliche, geschlossene Gemeinde konzipiert, die den Bewohnern Privatsphäre und makellose Luxusausstattung garantiert. Das Innere der Residenzen wird in einem zurückhaltenden modernen Stil mit italienischen Premium-Möbeln von so bekannten Marken wie Minotti, Poliform, B & B ITALIA und FLEXFORM hergestellt. Alle Apartments verfügen über eine geräumige Küche mit erstklassiger italienischer Ausstattung Dada, Gaggenau und Bulthaup sowie luxuriöse Badezimmer mit eleganten Oberflächen von Salvatori, Gessi und Antoniolupi. Serenia Living wird über eine große Menge an Unterhaltung und Annehmlichkeiten verfügen, einschließlich des Zugangs zu einem Privatstrand oder einem Rolls-Royce-Fahrerservice. Ort: Die Serenia Living Community befindet sich im westlichen Palm Jumeirah, neben dem luxuriösen Fünf-Sterne-Hotel Atlantis The Palm. Die Gebäude werden an der malerischen Promenade Palm Jumeirah Walk errichtet, die von zahlreichen Geschäften, Restaurants und Touristenattraktionen umgeben ist. Sie können Serenia Living sowohl mit dem privaten Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Die Monorail Station Atlantis Aquaventure liegt 15 Gehminuten vom Komplex entfernt. Für 10 – 20 Minuten mit dem Auto erreichen Sie Orte wie: - Dubai Marina; - Emaar Beachfront; - Innenstadt von Dubai; - Business Bay. Der Dubai International Airport liegt eine 25-minütige Fahrt vom Gebäude entfernt. Serenia Living wird über eine breite Palette von Annehmlichkeiten verfügen. Bei 10 – sind 15 Autominuten: - Cherry Express Minimart Supermarkt; - Kindergärten von Redwood Montessori Nursery und Blossom Palm Jumeirah Nursery; - iCademy Middle East Schools und Lotus Educational Institute FZ-LLC; - Einkaufszentren Atlantis Mall, Nakheel Mall und Golden Mile Galleria; - viele Cafés, Bars und Restaurants mit französischer, asiatischer, mediterraner, östlicher und amerikanischer Küche, darunter das Seafire Steakhouse, The Edge, Villamore, die Sola Jazz Lounge usw.; - Palm Jumeirah Boardwalk Park; - Tennisplatz Die Atlantis Tennis Academy; - Touristengebiet Palm Beach; - Ein Brunnenkomplex mit Wanderwegen und der angelegten Promenade des Palmenbrunnens. Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in den VAE an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!