Wohnkomplex New Takaya Residence with swimming pools and a so-working area near the autodrome, Motor City, Dubai, UAE

Takaya von Union Properties ist ein neuer Maßstab für Luxusleben und kombiniert zeitgenössisches Design mit modernsten Annehmlichkeiten und durchdachter Infrastruktur. Die Entwicklung befindet sich in der lebhaften Gegend von Dubai Motor City und bietet einfachen Zugang zu wichtigen Sehenswürdigkeiten und anderen wichtigen Annehmlichkeiten wie Schulen, Gesundheitseinrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants. Fitnessstudios, Spielplätze und Jogging-Tracks sind in der Nähe, um einen gesunden Lebensstil zu fördern.

Halten Sie fit in der modernen Turnhalle, ausgestattet mit der neuesten Ausstattung. Tauchen Sie ein in das kühle Wasser und kühlen Sie im geräumigen Pool ab. Laden Sie Freunde und Nachbarn für einen Grill in speziell ausgestatteten Bereichen ein. Und in den gemütlichen Lounges können Sie gemeinsam chatten, Brettspiele spielen oder einfach in einer komfortablen Umgebung entspannen.

Takaya in Dubai Motor City bietet seinen Bewohnern nicht nur Luxus-Apartments, sondern auch eine breite Palette von Annehmlichkeiten, die Ihr Leben komfortabel und erfüllen wird.

Raten - 60/40:

60% - während des Baus;

40% – nach Abschluss des Projekts innerhalb von 3 Jahren (außer Studios).

Für Studios:

60% - während des Baus, 40% - während der Lieferung.

Abschluss - 4. Quartal 2027.

Park- und Parkservice;

Landschaftsparks;

Moschee;

Restaurants;

Fitnesscenter;

Voll ausgestattetes Fitnessstudio;

Kinderspielplatz;

BBQ-Bereich;

Pool;

Saunen und Dampfräume;

Wohnbereich;

Schön angelegte Gärten;

Spezielle Spielplätze für Kinder.

Dubai Autodrome - 1 Minute

Wunderschöner Garten - 13 Minuten

Dubai Polo & Equestrian Club - 15 Minuten

Dubai Hills Mall - 15 Minuten

International Golf Club - 18 Minuten

Dubai Production City - 19 Minuten

Global Village - 20 Minuten

Mall of Emirates - 20 Minuten

Burj Al Arab - 25 Minuten

Palm Jumeirah - 27 Minuten

Dubai International Airport - 32 Minuten

