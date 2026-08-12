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Townhouses mit Swimmingpool in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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Reihenhaus 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 228 m²
Etagenzahl 2
Sobha Heiligtum – 4 BR Stadthaus in den WillowsEine geräumige 4-Zimmer-Center Garden Villa (…
$1,11M
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Bauherr
Sobha Realty
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Reihenhaus 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 219 m²
Etagenzahl 2
Grüße! Tolles Angebot: Der Verkauf von Stadthäusern mit 3 und 4 Schlafzimmern des zuverläss…
$736,986
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Immobilienangaben in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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