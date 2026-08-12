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Townhouses am Meer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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11 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 212 m²
Etagenzahl 2
gateway 2 Luxurious life on the seashore in Ras-al-Haim (UAE) gateway residences-this is …
$639,337
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Reihenhaus 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Etagenzahl 2
3 -SPAL TAUNHAUS TALIA MIT EMAARtalia   bei   Das   Tal   und mdash;   ist ein neues Projekt…
$336,508
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Reihenhaus in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 353 m²
Etagenzahl 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 266 m²
Etagenzahl 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
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Reihenhaus 7 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 7 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 675 m²
Etagenzahl 3
Projekt   Portofino   und mdash; Es ist Teil der Familiengemeinschaft der Damac Lagoons, die…
$1,99M
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Reihenhaus in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 561 m²
Etagenzahl 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 192 m²
Etagenzahl 2
Projekt   Portofino   — Dies ist Teil der Familiengemeinschaft der Damac Lagoons, die für ei…
$427,159
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Reihenhaus 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 311 m²
Etagenzahl 3
Project   Portofino   — This is part of the Damac Lagoons family community, created for a pe…
$701,587
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Reihenhaus 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 206 m²
4 -SPAL TAUNHAUS TALIA FROM EMAARTalia   at   The   Valley   —   is a new project by Emaar P…
$499,045
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Reihenhaus 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 211 m²
Etagenzahl 2
Project   Portofino   and mdash; It is part of the Damac Lagoons family community, created f…
$475,347
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Reihenhaus in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Reihenhaus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 512 m²
Etagenzahl 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
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Immobilienangaben in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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