Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Dubai
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Schwimmbad

Studio-Wohnungen mit Swimmingpool in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

;
Business Bay
6
25 immobilienobjekte total found
Studio in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 2/8
Eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit in Azizi Beach Oasis (Mirage 1) in Dubai Studi…
$199,343
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English, Polski, Čeština, Italiano
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 11/33
Projekt - SAAS HILLSStandort: Dubai Science ParkGeplanter Liefertermin - IV 2027Saas Hills i…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 3/17
1BR in Azizi Arian — Stil und Komfort im Herzen von Jebel AliGeräumige Ein-Zimmer-Wohnung in…
$264,401
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Studio in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 12/62
Diamondz by Danube – Die Verkörperung von Luxus und Eleganz in den Jumeirah Lake Towers D…
$335,985
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 24/25
Projekt: CENTRAL DOWNTOWNStandort - Arjan, DubaiFertigstellung des Baus - III 2028Das Centra…
$256,852
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 12/14
Grand by Azizi ist ein moderner Wohnkomplex im dynamischen Stadtteil Dubai Sports City. Er k…
$237,845
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 2/6
Das Achte Drei ProjektStandort - Dubai South, DubaiLieferdatum - III 2026Die achtzig Drei is…
$282,102
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 2/25
Projekt: LUM1NAR TOWER 1,2.3Standort: JVTLieferdatum: IV 2026 - III 2027Lum1nar in JVT ist e…
$229,037
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 2/54
Ein neues Projekt von einem Top-Entwickler in einem vielversprechenden Standort Dubai Motor …
$221,415
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 4
Wunderschönes Studio im obersten Stock mit Zugang zum Pool, Joggingbahn und gestaltetem Inne…
$230,089
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 12/65
Projekt: AURESTA TOWERStandort - JVC, DubaiBereitschaft - IV 2028Auresta ist ein neues Luxus…
$195,623
Eine Anfrage stellen
Studio in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 8/14
Venice by Azizi ist ein einzigartiges Wohnprojekt in Studio City, inspiriert vom Charme Vene…
$207,826
Eine Anfrage stellen
Studio 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 2/17
2BR in Azizi Arian — Raum und Konvenience in der Promising Jebel AliEin stilvolles Apartment…
$409,879
Eine Anfrage stellen
Studio in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 36 m²
Etagenzahl 18
Ausgezeichnetes Studio mit Küchengeräten
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Umed properties
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 1/6
Gemütliches, modernes Studio mit Schwimmbädern, einer Outdoor-Yogazone und Zugang zu Einzelh…
$204,493
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Studio in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 8/14
Venice by Azizi ist ein einzigartiges Wohnprojekt in Studio City, inspiriert vom Charme Vene…
$207,826
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 10/34
Projekt: LEGADOLieferdatum: - IV 2027Jumeirah Village Circle (JVC), DubaiLEGADO ist ein neue…
$210,215
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 8/30
Studiofläche von 51,9 qm in einem fertigen Premium-Hotelkomplex im 8. Stock, in Dubai.Der Ko…
$372,971
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/8
Projekt: Ghaff Land ResidenceStandort: Dubai Studio StadtLieferdatum: IV 2025Ghaff Land Resi…
$191,642
Eine Anfrage stellen
Studio in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 7/38
Oasiz by Danube Properties – Eine Oase von Luxus und Innovation in Dubai Silicon Oasis Oa…
$220,526
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 2/44
Das Projekt Hill ViewsLieferdatum I 2026Dubai Science Park StandortIn den Warenkorb Views is…
$224,375
Eine Anfrage stellen
Studio in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 2/31
Oasiz 2 von Danube Properties – Eine Oase von Luxus und Innovation in Dubai Silicon Oasis …
$215,908
Eine Anfrage stellen
Studio in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 30 m²
Dieses neu errichtete Wohngebäude bietet moderne, komfortable Wohnräume, die durch eine Reih…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 24 m²
Etagenzahl 19
ID D121212Rove City Walk ist ein Hotel, das von der modernen Marke Rove Hotels betrieben wir…
$216,000
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 13/52
WOHNUNG FÜR SALE IN PENINSULA 4, BUSINESS BAYPREMIUM LOCATION | BEACH FRONT | VIEW of BURJ K…
$398,000
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen