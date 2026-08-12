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Studio-Wohnungen am Meer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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Business Bay
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11 immobilienobjekte total found
Studio in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 25/51
Laguna Residence ist ein Trendprojekt mit KI-Integration und der größten Lagune auf dem Lauf…
$212,394
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Studio in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 10/16
Cybele by Wadan ist eine moderne Wohnoase in der Region Dubailand mit ausgezeichnetem Invest…
$194,432
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Studio in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 45/55
Komplett eingerichtete und ausgestattete Apartments mit einem intelligenten Heimsystem! Lage…
$389,519
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Studio in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 3/5
Voll möblierte Hotelwohnungen in Marbella auf den Weltinseln! Herrlicher Meerblick! Tolle Op…
$638,337
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Studio 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
$600,000
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Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Berkeley Place   von   Ellington   ist ein elegantes 12 - -stöckiges Gebäude, das & nbsp umf…
$256,412
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Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
STUDIO IN MAG CITY — DUBA DUBAMAG CITY   — Wohnkomplex auf höchstem Niveau mit Blick auf   B…
$171,350
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Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Der strategisch günstig gelegene und perfekt gestaltete Komplex   Halbinsel   im Zentrum von…
$241,355
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Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Der strategisch günstig gelegene und perfekt gestaltete Komplex   Halbinsel   im Zentrum von…
$208,747
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Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Etagenzahl 1
Azizi Riviera   — Dies ist ein neuer Wohnkomplex in großem Maßstab am Ufer einer Kristalllag…
$140,000
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Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
ZUSAMMENARBEITSWOHNUNG IM FUBA CENTERAhmad Residences   — Dies ist ein 30 -stöckiges Wohngeb…
$194,592
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Immobilienangaben in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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