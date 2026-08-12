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Studio-Wohnungen am See in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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Business Bay
6
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Studio 1 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 20/28
Ort: JLT (Jumeirah Lakes Towers) 安 Fertigstellung: 2023 Zahlungsplan: 50 % im Bauprozess 24…
$217,000
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Immobilienangaben in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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