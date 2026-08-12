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Büros in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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33 immobilienobjekte total found
Büro 183 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 183 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 183 m²
Etagenzahl 18
Hochwertige Büros zum Verkauf in Dubai Motor City Motor City gilt als eines der dynamischste…
$1,37M
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Büro 126 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 126 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 126 m²
Stockwerk 12/32
Vollständig möblierte mobile Räume für Gewerbeimmobilien mit Komplettservice in Business Bay…
$1,85M
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Büro 56 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 56 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/26
Büro 56 m2 im 4. Stock in Binghatti Moonlight - Gewerbefläche in der renommierten Gegend von…
$573,860
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Büro 75 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 75 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/72
Gewerbeimmobilien in Binghatti Circle sind prestigeträchtige Straßen-Retail-Anlagen im Zentr…
$554,474
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Büro 35 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 35 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/51
Moderne Büros im Projekt Aspirz von Donau!Suchen Sie den perfekten Ort für Ihr Unternehmen? …
$252,694
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Büro 107 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 107 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 107 m²
Stockwerk 12/24
Gewerbeimmobilien in Sol Levante - prestigeträchtige Räumlichkeiten am Meer mit hohem Verkeh…
$827,792
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Büro 265 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 265 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 265 m²
Etagenzahl 15
Investitionsobjekte in Dubai Barsha Heights mit guter Erreichbarkeit Dieses moderne Gewerbeo…
$2,26M
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Büro 940 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 940 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 940 m²
Etagenzahl 21
Büros mit Blick auf den ikonischen Burj Khalifa in Business Bay Dubai Dieses ultra-luxuriöse…
$16,41M
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Büro 458 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 458 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 458 m²
Stockwerk 35
LUMENA ist strategisch am Eingang zur Business Bay gelegen – einem Ort, an dem Visionen besc…
Preis auf Anfrage
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Büro 260 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 260 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 260 m²
Stockwerk 1/11
Piazza Roma von DAMAC: Büroimmobilien im Unternehmenscluster DAMAC Lagoons!Piazza Roma ist e…
$2,03M
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Büro 66 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 66 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 66 m²
Stockwerk 10/32
Vollständig möblierte mobile Räume für Gewerbeimmobilien mit Komplettservice in Business Bay…
$958,338
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Büro 191 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 191 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 191 m²
Stockwerk 7/32
Vollständig möblierte mobile Räume für Gewerbeimmobilien mit Komplettservice in Business Bay…
$2,94M
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Büro 50 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 50 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 50 m²
Stockwerk 6/33
Gewerberäume in Samana Barari Avenue!Sie suchen den perfekten Standort für Ihr Unternehmen i…
$284,704
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Büro 113 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 113 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 113 m²
Stockwerk 1/20
Gewerbeimmobilien 116 m2 in TRESORA von WADAN - Räumlichkeiten in einem multifunktionalen Pr…
$622,859
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Büro 215 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 215 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 215 m²
Stockwerk 8/30
Gewerbeflächen zum Verkauf in Jumeirah Village Circle (JVC), Dubai Jumeirah Village Circle (…
$1,13M
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Büro 69 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 69 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 69 m²
Stockwerk 4/29
A+ Klasse Büros für Investitionen in Dubai Business Bay mit zentraler Lage Dieses moderne A-…
$705,475
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Büro 65 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 65 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/27
Das 65 m2 große Büro im 1. Stock in Binghatti Amberhall ist eine kommerzielle Prämisse im ne…
$483,332
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Büro 57 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 57 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 57 m²
Etagenzahl 18
Gewerbeimmobilien an der Sheikh Zayed Road mit 1 %-Monatsplan Positionieren Sie Ihr Unterneh…
$341,769
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Büro 107 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 107 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 107 m²
Stockwerk 7/25
Neue Büros mit guter Anbindung an die Infrastruktur in Majan, Dubai Dieses Gewerbeimmobilien…
$671,991
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Büro in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Über Barsha Heights – Das Viertel Eingebettet in die lebendige Gemeinschaft von **Barsha …
$2,22M
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Büro 84 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 84 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 84 m²
Stockwerk 2/26
Das 84m2 Büro in Celesto Tower 4 ist ein kommerzieller Raum in Dubai Land Residence Complex.…
$470,134
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Büro 1 070 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 1 070 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 070 m²
Details zum Objekt: - Größe: 11,518 sq ft - Prime Location - Inklusive Servicegebühr - 360-G…
$817,239
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Büro 3 465 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 3 465 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 3 465 m²
Details zum Objekt: - Full Floor Gewerbefläche - Größe: 37301 sq ft - Fabulous Layout - Hell…
$2,69M
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Büro 230 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 230 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 230 m²
Stockwerk 2/7
Büros der nächsten Generation, integriert in den Lifestyle in Damac Lagoons, Golf City Das B…
$1,72M
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Büro 133 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 133 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 133 m²
Stockwerk 1/37
Möbliertes Büro 58 m2 in Dubai | HQ by Rove in Business Bay.Die Investition in gewerbliche I…
$1,81M
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Büro 85 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 85 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 85 m²
Stockwerk 7/25
85 m2 Bürofläche in Dubai, Jumeirah Village Triangle – ELAR1S AchseMöchten Sie ein Büro in D…
$523,802
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Büro 97 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 97 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 97 m²
Stockwerk 1/13
97 m2 Büro in Tomorrow Commercial Tower | 1 Etage, Dubai International City 1Das 97 m2 Büro …
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Büro 65 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 65 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 65 m²
Stockwerk 5/20
Bürofläche im RAW District von Imtiaz ist ein kommerzielles Eigentum direkt vom Entwickler i…
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Büro 74 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 74 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 74 m²
Etagenzahl 13
Neue Büros mit Designer-Einrichtung und direktem Zugang zur Metro in Jebel Ali Village Diese…
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Büro 113 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 113 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 113 m²
Stockwerk 1/21
Das 113 m2 Büro in Greenfield ist ein funktioneller Geschäftsraum in einem sich entwickelnde…
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