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Geschäft 64 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/14
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Geschäft 294 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 294 m²
Etagenzahl 15
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Geschäft 81 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 81 m²
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