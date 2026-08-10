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Penthäuser mit Swimmingpool in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

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3 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 3 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Stockwerk 12/12
Das neu entwickelte Wohnprojekt im Herzen von Yas Island bietet eine perfekte Kombination au…
$850,821
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Penthouse 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 11/12
Diese Apartments in Yas Island befinden sich in einer der lebendigsten Viertel von Abu Dhabi…
$1,15M
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Penthouse 4 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Penthouse 4 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 1/21
Diese stilvollen Apartments befinden sich in einer meistergeplanten Gemeinschaft, die modern…
$1,30M
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TekceTekce
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Immobilienangaben in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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