  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Südostanatolien
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Südostanatolien, Türkei

Diyarbakir
47
Eğil
47
2 immobilienobjekte total found
Haus 5 Schlafzimmer in Buyukdere, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Buyukdere, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 550 m²
Eingebettet in der ruhigen und grünen Umgebung von Sarıyer, einer der ruhigsten Viertel von …
$5,45M
Haus 5 Schlafzimmer in Tasyaka, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Tasyaka, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Fethiye, eine historische Resort-Stadt in der renommierten Region Mugla, ist eine perfekte M…
$1,75M
