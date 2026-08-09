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Villen mit Bergblick kaufen in Nilufer, Türkei

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2 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Nilufer, Türkei
Villa 5 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 208 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen in einer Wohnanlage in Gümüştepe, Nilüfer Das Viertel Gümüştepe im Bezir…
$758,172
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Villa 5 zimmer in Nilufer, Türkei
Villa 5 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 309 m²
Stockwerk 1/3
Freistehende Villa mit Naturblick in Nilüfer Bursa Gümüştepe, wo sich die Villenprojekte bef…
$579,031
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