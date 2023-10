Avsallar, Türkei

von €145,000

Der Bezirk Avsallar verfügt über eine entwickelte Infrastruktur. Nur wenige Gehminuten vom Komplex entfernt befinden sich Bildungseinrichtungen: Schulen, Hochschulen und Kindergärten. Zum Einkaufen können die Bewohner des Wohnkomplexes zahlreiche Geschäfte in der Nähe besuchen, sowie Cafés, Bars und Restaurants in der Nähe. Mit privaten Verkehrsmitteln erreichen Sie das Zentrum von Alanya in etwa 15 Minuten. Zusätzlich zu den persönlichen Verkehrsmitteln können die Bewohner des Komplexes öffentliche Verkehrsmittel nutzen: Bus oder Taxi. Dieser Komfortklasse-Komplex eines Entwicklers mit einem ausgezeichneten Ruf befindet sich in einer ruhigen Familiengegend an einem Ort mit günstiger Ökologie, nur 1 km vom Strand von Incekum und einem Kiefernwald entfernt. In einer solchen Nachbarschaft können Sie zu jeder Jahreszeit Zeit im Freien verbringen, Picknicks machen oder morgens joggen. Der Komplex befindet sich auf einer kleinen geschlossenen Fläche von 950 m2, wobei verschiedene Layouts von Wohnungen in feinem Finish in Betrieb genommen werden. Baubeginn des Komplexes: 01.09.2022 Abschluss des Baus des Komplexes: 01.09.2023 Anzahlung 30% der Zahlungsbilanz in Raten für den gesamten Bauzeitraum des Komplexes.