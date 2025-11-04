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Wohnkomplex SANMAR 9

Akdeniz, Türkei
von
$53,800
;
5
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ID: 3738
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Akdeniz
  • Stadt
    Mersin

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2024
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    11

Über den Komplex

Wir schlagen vor, einen neuen Komplex in Mersin in Betracht zu ziehen, der sich perfekt für Investitionen in Wiederverkaufsstrategien eignet!!!

Wachstum von Jahr zu Jahr 30% +
ZAHLUNG IM BETRIEBS FÜR 12 MONATE ZAHLUNG 50%

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN:
1. ALLE MATERIALIEN, DIE T.S.E. ZERTIFIZIERT SIND, UND VERWENDETES MATERIAL DER 1. KLASSE
2. NAGRETHER- UND NATÜRLICHES GASSYSTEM
3. THERMOSTISCHE BIMS
4. KLEINES SYSTEM
5. VOLLSTÄNDIGER GENERATOR
6. HYDRO-TEPLOIZOLATION DER SCHÖNHEIT
7. VIDEOSYSTEM
8. ZENTRALKAMERSYSTEM


EIGENSCHAFTEN DES INNENRAUMS:
1. COOKHON-SKALEN
2. Kleiderschrank
3. SCAFES FÜR BAD
4. GRENZER COOKE
5. OKNA PVC
6. EINFUHRFARBE AUF DER WALDGRUNDLAGE
7. LICHT FÜR BAD 1 KLASSE
8. SEELE 1 KLASSE
9. OPTIONALE ABDECKUNG 8 MM
10. EISENBAHN
elf. INSTALLATION DES LUFTBEDINGERS abgeschleppt


Drogenprobleme:
1. OFFENER POOL
2. OFFENES PARKEN
3. KINDERSPIEL
5. KAMELIA
6. BARBECY CAPPY


EIGENSCHAFTEN DER ALLGEMEINEN NUTZUNGSZONE:
1. VANNA
2. SAUNA
3. PASSEN
4. SETTLY TENNIS


Es gibt viele Angebote mit unterschiedlichen Ansichten und einer Gegend!!!

LASSEN SIE MICH - Ich werde auf alle Angelegenheiten antworten und ich werde das echte Essen lassen, das es Ihnen erlaubt, sich zu ändern!!!!!

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 65.0
Preis pro m², USD 849 – 890
Wohnungspreis, USD 58,647 – 61,494
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 95.0
Preis pro m², USD 857 – 902
Wohnungspreis, USD 86,547 – 91,102

Standort auf der Karte

Akdeniz, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

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Wohnkomplex SANMAR 9
Akdeniz, Türkei
von
$53,800
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