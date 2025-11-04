Wohnkomplex SANMAR 9

Wir schlagen vor, einen neuen Komplex in Mersin in Betracht zu ziehen, der sich perfekt für Investitionen in Wiederverkaufsstrategien eignet!!!
Wachstum von Jahr zu Jahr 30% +
ZAHLUNG IM BETRIEBS FÜR 12 MONATE ZAHLUNG 50%
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN:
1. ALLE MATERIALIEN, DIE T.S.E. ZERTIFIZIERT SIND, UND VERWENDETES MATERIAL DER 1. KLASSE
2. NAGRETHER- UND NATÜRLICHES GASSYSTEM
3. THERMOSTISCHE BIMS
4. KLEINES SYSTEM
5. VOLLSTÄNDIGER GENERATOR
6. HYDRO-TEPLOIZOLATION DER SCHÖNHEIT
7. VIDEOSYSTEM
8. ZENTRALKAMERSYSTEM
EIGENSCHAFTEN DES INNENRAUMS:
1. COOKHON-SKALEN
2. Kleiderschrank
3. SCAFES FÜR BAD
4. GRENZER COOKE
5. OKNA PVC
6. EINFUHRFARBE AUF DER WALDGRUNDLAGE
7. LICHT FÜR BAD 1 KLASSE
8. SEELE 1 KLASSE
9. OPTIONALE ABDECKUNG 8 MM
10. EISENBAHN
elf. INSTALLATION DES LUFTBEDINGERS abgeschleppt
Drogenprobleme:
1. OFFENER POOL
2. OFFENES PARKEN
3. KINDERSPIEL
5. KAMELIA
6. BARBECY CAPPY
EIGENSCHAFTEN DER ALLGEMEINEN NUTZUNGSZONE:
1. VANNA
2. SAUNA
3. PASSEN
4. SETTLY TENNIS
Es gibt viele Angebote mit unterschiedlichen Ansichten und einer Gegend!!!
LASSEN SIE MICH - Ich werde auf alle Angelegenheiten antworten und ich werde das echte Essen lassen, das es Ihnen erlaubt, sich zu ändern!!!!!