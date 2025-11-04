Wohnkomplex Studio im Ilkem Rio 1 SPA-Komplex – Mersin | Tomyuk.

Studio im Ilkem Rio 1 SPA-Komplex

Wir bieten ein Studio im 4. Stock des neuen Luxus-Wohnkomplexes Ilkem Rio 1 zum Verkauf an – mit einem Preisnachlass von 10.000 € gegenüber dem Angebotspreis des Bauträgers.

Lage und Konzept

Der Komplex befindet sich im Stadtteil Tomük von Mersin, nur 650 Meter vom Strand entfernt. Das Projekt ist als modernes Hotel mit ganzjährigem Service konzipiert und somit eine ideale Investitionsmöglichkeit.

Ausstattung der Anlage

Zwei achtstöckige Gebäude auf einem 6.465 m² großen, bewachten Grundstück

512 Apartments mit 1+0- und 1+1-Grundrissen

Fertigstellung: 3. Quartal 2026

Was ist im Wohnungspreis enthalten?

Der Preis beinhaltet bereits eine hochwertige Renovierung nach europäischen Standards und die komplette Möblierung.

Fliesen in Flur, Bad und auf den Balkonen

Laminatboden in den Wohnräumen

Einbaumöbel im Flur

Küchenmöbel aus MDF

Voll ausgestattete Badezimmer

Gipskartondecken

Eingangstür aus Stahl

TV-Möbel

Gasheizungsanschluss

Infrastruktur

Alle wichtigen Einrichtungen des täglichen Bedarfs befinden sich in unmittelbarer Nähe der Anlage:

Cafés, Restaurants, Bars

Geschäfte und Einkaufszentren

Krankenhäuser und Apotheken

Parks

Banken

Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel

Vermietung und Management

Die Missafir Management Company (vergleichbar mit Airbnb in der Türkei) übernimmt die komplette Vermietungsverwaltung:

Der Eigentümer erhält 70 % der Mieteinnahmen

Verwaltungsgebühr: 30 %

Geschätzte Rendite: 10–14 % Rendite pro Jahr in Euro

Durchschnittlicher Tagespreis: 43 € bis 97 € (saisonabhängig)

Durchschnittliche Auslastung: 65 %

Jährliche Einnahmen: 9.944 € bis 13.453 €

Amortisationszeit: ca. 5 Jahre (17 %)

Interne Infrastruktur der Anlage

Tropischer Garten und Landschaftsgestaltung

Außenpool

Kinderbecken

Restaurant und Café

Hausmeister und Gärtner

Fitnessstudio

Sauna und Hamam

Spielzimmer

Kino

Grillplatz

Kinderspielplatz

Gasheizung

Generator

Fahrradstellplätze

Parkplätze im Innen- und Außenbereich

24/7-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung

Weitere Informationen

Für detaillierte Informationen zum Projekt, den Kaufbedingungen und den Investitionsmöglichkeiten kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.