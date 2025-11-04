  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Erdemli
  4. Wohnkomplex Studio im Ilkem Rio 1 SPA-Komplex – Mersin | Tomyuk.

Wohnkomplex Studio im Ilkem Rio 1 SPA-Komplex – Mersin | Tomyuk.

Erdemli, Türkei
von
$46,077
BTC
0.5480717
ETH
28.7267835
USDT
45 555.2007277
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33251
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Erdemli

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Studio im Ilkem Rio 1 SPA-Komplex

Wir bieten ein Studio im 4. Stock des neuen Luxus-Wohnkomplexes Ilkem Rio 1 zum Verkauf an – mit einem Preisnachlass von 10.000 € gegenüber dem Angebotspreis des Bauträgers.

Lage und Konzept

Der Komplex befindet sich im Stadtteil Tomük von Mersin, nur 650 Meter vom Strand entfernt. Das Projekt ist als modernes Hotel mit ganzjährigem Service konzipiert und somit eine ideale Investitionsmöglichkeit.

Ausstattung der Anlage

  • Zwei achtstöckige Gebäude auf einem 6.465 m² großen, bewachten Grundstück
  • 512 Apartments mit 1+0- und 1+1-Grundrissen
  • Fertigstellung: 3. Quartal 2026

Was ist im Wohnungspreis enthalten?
Der Preis beinhaltet bereits eine hochwertige Renovierung nach europäischen Standards und die komplette Möblierung.

  • Fliesen in Flur, Bad und auf den Balkonen
  • Laminatboden in den Wohnräumen
  • Einbaumöbel im Flur
  • Küchenmöbel aus MDF
  • Voll ausgestattete Badezimmer
  • Gipskartondecken
  • Eingangstür aus Stahl
  • TV-Möbel
  • Gasheizungsanschluss

Infrastruktur
Alle wichtigen Einrichtungen des täglichen Bedarfs befinden sich in unmittelbarer Nähe der Anlage:

  • Cafés, Restaurants, Bars
  • Geschäfte und Einkaufszentren
  • Krankenhäuser und Apotheken
  • Parks
  • Banken
  • Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel

Vermietung und Management
Die Missafir Management Company (vergleichbar mit Airbnb in der Türkei) übernimmt die komplette Vermietungsverwaltung:

  • Der Eigentümer erhält 70 % der Mieteinnahmen
  • Verwaltungsgebühr: 30 %
  • Geschätzte Rendite: 10–14 % Rendite pro Jahr in Euro
  • Durchschnittlicher Tagespreis: 43 € bis 97 € (saisonabhängig)
  • Durchschnittliche Auslastung: 65 %
  • Jährliche Einnahmen: 9.944 € bis 13.453 €
  • Amortisationszeit: ca. 5 Jahre (17 %)

Interne Infrastruktur der Anlage

  • Tropischer Garten und Landschaftsgestaltung
  • Außenpool
  • Kinderbecken
  • Restaurant und Café
  • Hausmeister und Gärtner
  • Fitnessstudio
  • Sauna und Hamam
  • Spielzimmer
  • Kino
  • Grillplatz
  • Kinderspielplatz
  • Gasheizung
  • Generator
  • Fahrradstellplätze
  • Parkplätze im Innen- und Außenbereich
  • 24/7-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung

Weitere Informationen

Für detaillierte Informationen zum Projekt, den Kaufbedingungen und den Investitionsmöglichkeiten kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.

Standort auf der Karte

Erdemli, Türkei
Lebensmittelgeschäfte
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Besiktas, Türkei
von
$3,69M
Wohngebäude Hochwertige Wohnungen in Altintas' kostbarem Viva Defne Projekt
Aksu, Türkei
von
$220,442
Wohnanlage New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$1,12M
Wohnanlage Modern complex of villas with swimming pools, Türkbükü, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$1,75M
Wohnviertel Olive Grove Complex
Didim, Türkei
von
$155,114
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Studio im Ilkem Rio 1 SPA-Komplex – Mersin | Tomyuk.
Erdemli, Türkei
von
$46,077
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Dosemealti, Türkei
von
$1,46M
Wir bieten zweistöckige Villen mit Pools, angelegten Gärten und Parkplätzen für 2 Autos.Eigenschaften der Wohnungen Jedes Schlafzimmer verfügt über ein Ankleidezimmer und ein Badezimmer. Im ersten Stock befindet sich auch eine Wäscherei.Ausstattung und Ausstattung im Haus KüchengeräteEinbauk…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Wohnviertel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Wohnviertel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Wohnviertel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Wohnviertel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Alle anzeigen Wohnviertel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Wohnviertel Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Oba, Türkei
von
$179,379
Ein moderner Wohnkomplex der Komfortklasse in einer ruhigen Gegend von Alanya mit einer eigenen Infrastruktur. Oba ist eines der begehrtesten Gebiete von Alanya. Beeindruckendes architektonisches Design unter Verwendung hochwertiger Materialien verleiht den Gebäuden Ausdruckskraft und betont…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$805,819
Wir bieten Villen mit Gärten und Parkplätzen.EigenschaftenInnenpoolTürkisches Bad und SaunaFitnessstudioVeranstaltungsraumFreibadKinderspielplätzeLage und Infrastruktur in der Nähe Prestige MALL – 4 MinutenMall of İstanbul – 15 MinutenCollege - 5 MinutenSchulen - 7 MinutenKrankenhäuser - 5 M…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen