Wohnkomplex Studio im Ilkem Rio 1 SPA-Komplex – Mersin | Tomyuk.

Studio im Ilkem Rio 1 SPA-Komplex
Wir bieten ein Studio im 4. Stock des neuen Luxus-Wohnkomplexes Ilkem Rio 1 zum Verkauf an – mit einem Preisnachlass von 10.000 € gegenüber dem Angebotspreis des Bauträgers.
Lage und Konzept
Der Komplex befindet sich im Stadtteil Tomük von Mersin, nur 650 Meter vom Strand entfernt. Das Projekt ist als modernes Hotel mit ganzjährigem Service konzipiert und somit eine ideale Investitionsmöglichkeit.
Ausstattung der Anlage
Was ist im Wohnungspreis enthalten?
Der Preis beinhaltet bereits eine hochwertige Renovierung nach europäischen Standards und die komplette Möblierung.
Infrastruktur
Alle wichtigen Einrichtungen des täglichen Bedarfs befinden sich in unmittelbarer Nähe der Anlage:
Vermietung und Management
Die Missafir Management Company (vergleichbar mit Airbnb in der Türkei) übernimmt die komplette Vermietungsverwaltung:
Interne Infrastruktur der Anlage
Weitere Informationen
Für detaillierte Informationen zum Projekt, den Kaufbedingungen und den Investitionsmöglichkeiten kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.