Gewerbeimmobilien Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul

Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul

Diese exklusive Investitionsmöglichkeit bietet den Erwerb von 45 Gewerbeeinheiten innerhalb eines luxuriösen Freiluft-Malls in Sarıyer, einem der renommiertesten Viertel von Istanbul. Unterstützt von einem regierungsgestützten Entwickler und gesichert mit fertigen Titeldeeds (Tapu), bietet dieses Projekt sowohl sofortige Stabilität als auch starkes Wachstumspotenzial.

Zusammenfassung

Möglichkeit: Erwerb von 45 Handelseinheiten, die ein konsolidiertes Mallpaket bilden.

Gesamtinvestition: USD 68 Millionen.

Eigentum: Ready Title Deeds (Tapu) für sicheres Eigentum.

Zahlungsplan: 50% Anzahlung, Balance über 18 Monate.

Lieferung: Innerhalb von 12 Monaten.

Betreiber: Professionelle Leasing-Unternehmen beauftragt, internationale Mieter zu sichern.

Projekt Höhepunkte

Diese Entwicklung befindet sich in Sarıyer, dem gehobenen Wohn- und Gewerbezentrum von Istanbul, umgeben von Premium-Infrastruktur und hochleistungsfähigen Bewohnern.

Entwicklungsskala: +750 luxuriöse Wohneinheiten (USD 500K – 3M+). +350 Büroeinheiten bereits an führende Unternehmen verkauft. Internationales 5-Sterne-Hotel im Komplex.

Hohe Nachfrage: Über 70% der verkauften Wohneinheiten.

Einzigartiges Konzept: Luxus-Mall im Freien, inspiriert vom Design des ikonischen Viertels Fişekhane von Istanbul.

Investitionsvorhaben

Die 45 Einheiten werden als schlüsselfertiger Erwerb angeboten, wodurch eine konsolidierte Eigentümerstruktur selten in Istanbuls Hauptquartieren zur Verfügung steht.

Mietsicherheit: Garantiertes Management und Leasing an globale F&B-, Supermärkte, Mode- und Servicemarken.

Projektierte ROI: 7% jährliche Mietertrag. 25% Kapitalaufwertung bei Lieferung.

Secure Exit: Regierungsgestützter Entwickler und garantierte Tapu-Besitz.

Exit Szenarien

Investoren profitieren von flexiblen Ausstiegsstrategien, die sowohl für ergebnisorientierte als auch wachstumsorientierte Profile konzipiert sind:

Hold & Lease: Erzeugen Sie ein stetiges 7% jährliches Mieteinkommen. Vermögenswert: Profitieren Sie von +25% Wertwachstum bei Projektlieferung (12 Monate). Resale mit Global Brands: Resell als stabilisiertes, einkommensproduzierendes Einkaufszentrum, sobald internationale Anker Mieter gesichert sind.

Erwartete ROI am Ausgang: 25% – 35%.

Zielinvestoren

Diese Gelegenheit ist zugeschnitten auf:

Institutionelle Fonds: REIT, Private Equity, Family Offices.

Firmenkäufer: Einzelhandelsgruppen, Gastfreundschaft und Hotelinvestoren.

Regional Investors: Käufer aus dem Golf, Nordafrika und Europa, die nach Trophäen in Istanbul suchen.

Warum diese Gelegenheit?

Lage: Sarıyer ist einer der begehrtesten Bezirke Istanbuls.

Scale Advantage: Konsolidiertes Eigentum an 45 Einheiten, die einen vollen Mall Asset bilden.

Regierung Garantie: Unterstützt von einem seriösen staatlich unterstützten Entwickler.

Starke Nachfrage Fahrer: Umgeben von Luxusresidenzen, Firmenbüros, einem 5-Sterne-Hotel und Krankenhäusern.

Liquidität: Aktiver institutioneller Markt für einkommenserzeugende Malls in Istanbul.

Schlussfolgerung

Dies ist eine Trophäenanlage, die eine seltene Chance bietet, ein voll integriertes Einkaufszentrum in Istanbuls renommiertesten Bezirk zu besitzen. Mit fertigen Titeltaten, Regierungsunterstützung, professionellem Management, garantierter Mietertrag und mehreren Ausstiegsstrategien sind Investoren für Sicherheit und Wachstum positioniert.

📩Kontaktieren Sie uns heute, um Ihre Beteiligung an dieser Sehenswürdigkeit Sarıyer Anlage zu sichern.