Nazilli, Türkei

von €39,000

Kapitulation vor: 2023

Erschwingliche moderne 1- und 2-Bett-Wohnung zum Verkauf in Aydin mit garantiertem Mieteinkommen – Schnäppcheninvestition gehaltene Immobilien in der Türkei. Erschwingliche als Finanzinvestition gehaltene Immobilien mit Mieteinnahmen... Atemberaubende Aydin-Immobilien zum Verkauf – Luxus-Aegean-Apartments mit Blick auf die Stadt. Mieten Sie garantierte Wohnungen im Stadtzentrum. KOMPLATIONSENDE DES DEZEMBER 2023. Das türkische Home Office-Team freut sich, diese unter Druck stehenden modernen Apartments in Aydin zum Verkauf anbieten zu können, Das Hotel liegt nur wenige Autominuten von Univercity und 90 Autominuten vom Flughafen Izmir im Distrikt Aydin an der türkischen Küste von Aegan entfernt. Attraktive Preise und viel Entwicklung, die der wachsenden Bevölkerung und zahlreichen ausländischen Investoren Luxusimmobilien bieten. Einkaufszentren, Universitäten und viele andere Einrichtungen in der Region ermöglichen es Ihnen, in sehr kurzer Zeit eine Rendite für Ihre Investition mit hohen und garantierten Mieteinnahmen zu erzielen. Die Immobilienpreise in Aydin sind immer noch niedriger als auf der anderen Seite der Ägäischen Küste. Diese rückläufige Entwicklung stilvoller Apartments zum Verkauf in Aydin liegt nur 3 km von der Adnan Menderes Univercity und dem Einkaufshafen entfernt, 90 Autominuten vom Flughafen Izmir und ca. 1 Autostunde von Kusadasi entfernt. Es ist ein Bereich, der viele alltägliche Annehmlichkeiten für ein ganzjähriges Leben in der Stadt bietet, mit vielen Geschäften und Supermärkten, Chemikern und medizinischen Zentren, Schulen für alle Altersgruppen, Banken, Postämter und verschiedene Restaurants / soziale Optionen, die alle zu Fuß erreichbar sind. Ein moderner Komplex mit Bau wird Ende Dezember 2023 fertiggestellt und von einem führenden und zuverlässigen Aydin-Entwickler auf einem privaten Land angesiedelt. Es besteht aus einem modernen Wohnblock mit 3 Etagen und bietet 23 Häuser. 1-Zimmer-Apartments und Penthouse-Maisonetten mit 2 Schlafzimmern. Alle erfüllen die neuesten Bauvorschriften der türkischen Regierung für die Sicherheit und Isolierung aller neu gebauten Häuser. Der Entwickler stellt sicher, dass alle Häuser auf hohem Niveau fertiggestellt wurden. Das Wohngebiet ist ummauert und geschlossen. Es bietet eine sichere Eingangshalle mit Treppen und Aufzügen für alle Etagen. Die Häuser sind mit Stahltüren ausgestattet und mit einer Video-Gegensprechanlage mit den Lobbytüren verbunden. Alle Grundrisse bieten geräumige offene Wohnbereiche, eine voll ausgestattete moderne Küche mit großen Schrankaufbewahrungseinheiten, hochwertigen Arbeitsplatten und alle mit den erforderlichen eingebauten weißen Waren – Ofen installiert, Kochfeld und ein Dunstabzugshaube. Die raumhohen, doppelt verglasten Fenster und Terrassentüren bieten alle Zimmer mit viel Tageslicht. Einige Host-Balkone bieten die schöne Aussicht auf die Natur oder die Stadt, je nach gewählter Wohnung und Etage. Die Badezimmer sind vom Boden bis zur Decke vollständig gefliest und mit modernen Armaturen ausgestattet. Jedes Haus verfügt über eine Vollgas-Zentralheizung, und alle Zimmer verfügen über die Infrastruktur für die Montage von Klimaanlagen zu Ihren zusätzlichen Kosten. 1 Schlafzimmer Apartments Ab € 39.000 Penthouse-Duplexe mit 2 Schlafzimmern Von € 75.000 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese wunderschönen Apartments mit Stadtblick ideal für regelmäßige Stadtbesuche, ganzjährige Häuser oder hervorragende Kaufinvestitionen in Aydin sind. Das Hotel liegt nicht weit vom Stadtzentrum entfernt. Die Shapping-Halle bietet zahlreiche lokale Annehmlichkeiten, eine zugängliche Stadt- und Flughafenverbindung, Einrichtungen vor Ort und einen Blick auf die Stadt für hohe jährliche Mieteinnahmen. Wir können eine subventionierte Inspektionsreise für alle anbieten, die ernsthaft daran interessiert sind, eine Immobilie in den Regionen zu kaufen, in denen wir Immobilien verkaufen… Mit einem wunderbaren Klima, gastfreundlichen Menschen und fabelhaften Eigenschaften muss die Türkei Ihre erste Wahl für Ihr Zuhause in der Sonne sein. Obwohl Sie die Immobilien auf unserer Internetseite und in Informationspaketen anzeigen können, kann nichts mit der Qualität und dem Lebensstil verglichen werden, in die Sie sich einkaufen. Im Allgemeinen dauert die Inspektionsreise 3 oder 4 Tage, was normalerweise lang genug ist, damit einer unserer engagierten Berater Sie durch den gesamten Prozess führt, vom Betrachten der Immobilien bis zur Unterstützung bei den Rechtmäßigkeiten. Wir werden Sie vom Flughafen aus begrüßen, bis Sie abreisen. Ihre Inspektionsreisen werden vollständig begleitet und wir sind stolz darauf, unsere Kunden zu betreuen. Um zu sehen, was dieses Land Ihnen zu bieten hat, buchen Sie Ihre Inspektionsreise bei einem unserer Berater. Rufen Sie uns jetzt an, um eine Besichtigung dieses Eigentums und anderer SIMILARER EIGENTUMS zu arrangieren