Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Muratpasa
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Muratpasa, Türkei

;
penthäuser
305
mehrstöckige wohnungen
3
1 Zimmer
534
2 Zimmer
658
Zeig mehr
465 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Etagenzahl 5
Bezugsfertige Wohnungen in einer Anlage mit Gemeinschaftseinrichtungen in Laufnähe zum Stran…
$541,404
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Etagenzahl 5
Bezugsfertige Wohnungen in einer Anlage mit Gemeinschaftseinrichtungen in Laufnähe zum Stran…
$183,156
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Schlüsselfertige Wohnungen in Alanya Mahmutlar in einem Komplex mit vier Blöcken und allen A…
$212,136
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Komfortable und qualitativ hochwertige Wohnungen mit Meerblick in Alanya Payallar Payallar, …
$118,786
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Wohnungen zum Verkauf 800 Meter vom Strand entfernt in Alanya Kestel Alanya, als eines der f…
$374,938
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Immobilien zum Verkauf in einer Anlage im Konzept eines Fünf-Sterne-Hotels in Alanya Demirta…
$264,186
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 5
Stilvolle Wohnungen in einem Hotelkonzept-Projekt in Alanya Oba Die stilvollen Wohnungen lie…
$302,314
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Schicke Designgewohnungen in einer Anlage 400 m von der Küste in Alanya Antalya Alanya liegt…
$635,979
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Geräumige Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex mit umfassenden Annehmlichkeiten in Alany…
$432,619
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 4/4
Wohnungen in einem Komplex mit sozialen Einrichtungen in Strandnähe in Kestel Alanya Mit den…
$389,282
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Brandneue Wohnungen in Meeresnähe in Alanya Zentrum Die brandneuen Wohnungen die zum Verkauf…
$350,012
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Neue Wohnungen in zentraler Lage am Meer in Alanya Avsallar ist dank seiner unberührten Natu…
$290,043
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Apartments mit Meer- und Stadtblick in Alanya Türkei. Die Apartments in Büyükhasbahçe, Alany…
$626,183
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 12
Wohnungen mit Meerblick in einem Fünf-Sterne-Hotel-Konzept-Komplex in Alanya Mahmutlar Mahmu…
$245,816
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Stilvolle Wohnungen zum Verkauf in einem zentralen Komplex mit einem einzigen Block in Mahmu…
$126,685
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Etagenzahl 7
Fünf-Sterne-Hotelkonzept-Wohnungen in einem Komplex in Alanya Das luxuriöse Projekt befindet…
$458,821
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 9
Stilvolle Wohnungen in einem Komplex in Gehweite zum Strand in Alanya Oba Die neuen Wohnunge…
$204,622
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Duplex-Wohnung mit Meer- und Stadtblick in einer natürlichen Umgebung in Alanya Kargıcak Ala…
$348,106
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Wohnungen mit Meer und Bergblick in einem weitläufigen Komplex in Alanya Mahmutlar Die Apart…
$110,234
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/9
Gesicherte Wohnungen zum Verkauf im Zentrum von Alanya in der Nähe von allen Annehmlichkeite…
$205,111
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex mit reichen sozialen Einrichtungen in Alanya Demirt…
$169,516
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 10
Stilvoll gestaltete Wohnungen in einer Anlage mit sozialen Einrichtungen in Alanya Die zum V…
$553,267
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Etagenzahl 9
Brandneue Wohnungen mit Meerblick in der Nähe des Strandes in Alanya Mahmutlar Neue Wohnunge…
$183,291
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Verkauf in Alanya Demirtaş in einem Einzelblockkomplex Demirtaş ist eine der Entwicklungsreg…
$226,764
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 271 m²
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex in Alanya Oba gilt als eine der prestigeträchtigste…
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Wohnungen mit Stadtblick und Meeresnähe in Alanya Mahmutlar Mahmutlar ist eine berühmte Gege…
$207,795
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 11
Meerblick-Wohnungen mit Intelligentem Heim Systemen in Alanya Die schicken Wohnungen befinde…
$784,519
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex in Alanya Oba gilt als eine der prestigeträchtigste…
$444,155
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 238 m²
Seefront-Wohnungen in einer Hotelähnlichen Anlage mit Hollywood-Stil Architektur in Alanya K…
$749,663
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Luxus Wohnungen in einem Hotel Konzept Projekt mit Zubringerdienst in Payallar Die Wohnungen…
$220,493
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen